2023第一个非农夜！有哪些值得关注的

市场预计12月非农就业人数将增加20.2万，低于11月的26.3万。市场预计私营部门就业人数增加18.3万人，低于11月的22.1万人。

市场预计失业率将保持在3.7%不变，反映出家庭就业的强劲增长被劳动力参与率的反弹所抵消。

市场预计平均时薪将环比增长0.4%，上月为0.6%；同比增长率将从5.1%降至5%，市场将比以往更加关注平均时薪变化。而从11月的报告数据来看，暂时未看到令人信服的数据反映工资压力已经见顶。

持续了一个多月的加州大学教育系统的学术工作者罢工将使就业增长减少3.6万个。劳动争议在调查周后将得到解决，这些工人的回归将相应地提高1月份报告的同样数量。

从当周初请失业金方面。在12月的工资月，首次申请失业救济人数增加，平均每周22.5万人，高于11月的22.1万人和10月的21.2万人，常规国家项目的持续申请人数从调查周到调查周增加了15.9万人，这是自2020年5月以来的最大增幅。

从裁员方面。Challenger, Gray & Christmas公布的裁员人数在12月下降了4.5万至5万，但仍高于秋季的低水平(平均3.2万)。在11月和12月宣布的裁员中，大约有一半是在科技行业，而科技行业在整体就业人数中所占的比例非常小。高盛预计，许多下岗工人将能够相对较快地找到新工作，所需的总劳动力需求的减少将主要来自更少的职位空缺，而不是更低的就业率。

由于新冠肺炎病例的增加导致大量小时工在调查周内因病缺勤，会对非农报告造成压力，纽约市的阳性感染率从11月至12月工资调查周的11.2%升至13.8%(10月为9.6%)。

今晚的就业报告还将包括对家庭调查的年度修订，并对过去5年经季节调整的家庭数据进行修订。这些修正通常是很小的，通常会对失业率的逐月概况产生微小的变化，从而使季度趋势保持不变。



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