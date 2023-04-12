今晚的美国通胀数据又会如何扰动市场？

投资者在3月的通胀数据公布前较为谨慎，该数据被视为对下一次美联储政策会议至关重要的数据。 美股三大股指周二涨跌互现，道指涨0.29%，纳斯达克跌0.43%，标普500指数平收。欧洲股市多数收涨，德国DAX指数涨0.37%，英国富时指数涨0.57%，法国CAC指数涨0.89%。

两年期美债收益率保持在 4% 以上，而美元指数在周二下跌但守住了102关口

周三亚盘时段，截至午间休盘，亚太地区股市多数上涨，上证指数涨0.47%，香港恒生指数跌0.59%，日经225指数涨0.63%，澳洲200指数涨0.41%。

通胀数据方面

美国3月的总体通胀增速预计将放缓至5.1%，核心通胀预计将同比上涨至5.6%，但环比增速略微放缓至0.4%。

在分项方面，高盛预计3月二手车价格将上涨0.5%，预计消费者租约到期和租赁汽车销量下降将在未来几个月内对二手车供应造成压力。预计新车价格将小幅上涨0.2%，持续强劲的需求被经销商激励措施的连续增加部分抵消。

高盛预计3月机票价格将下降 2%，因喷气燃料价格在3月份连续下降。

高盛预计3月份住房通胀将继续环比下降，租金部分将上涨 0.73%，业主等价租金将上涨 0.65%，因为新租户租赁的租金增长疲软抵消了老租户租赁对市场利率的持续追。 预计2023年第一季度新租户和现有租户的租金差距平均约为 3%，低于 2022 年第一季度 6.5% 的峰值。

高盛预计服装价格将温和下跌0.3%，反映促销活动增加和销售放缓，预计汽车保险类别将上涨 0.9%，因为承运人继续抵消更高的维修和更换成本。预计 CPI 中健康保险部分的下降可能会继续对医疗服务价格构成压力，预计该类别 3 月份将下降 0.2%。

对于未来的预测，高盛预计未来几个月的月度核心 CPI 通胀将保持在 0.3-0.4% 的范围内，反映出二手车通胀走高以及住房通胀持续坚挺，预计月度核心 CPI 通胀将 2023 年下半年下降至 0.2% 左右。预计到今年12月，核心 CPI的同比增长率为 3.7%，2024 年 12 月为 2.6%。通胀的下降更多是由商品而非服务类别驱动的。

对市场方面的影响

美联储官员周二对进一步加息发表了不同评论，芝加哥联储主席古尔斯比认为央行应该“谨慎和耐心”。 纽约联储主席威廉姆斯表示，官员们在应对通胀方面还有更多工作要做。

掉期合约显示美联储下个月再次加息25个基点的可能性约为四分之三。 交易员预测美国利率将达到 5% 左右的峰值，政策制定者随后将在年底前至少降息 50 个基点。

国际货币基金组织周二在一份报告中表示，现在就断定金融体系动荡的局面已经完全明朗还为时过早，称银行业倒闭可能会拖累全球经济增长。

从当前的市场表现来看，美元指数期货4小时级别在周一向上突破了下跌趋势线，目前价格出现回落但并未跌破前低，暂处于趋势线之上。若今晚的通胀数据高于预期或为美联储5月加息25个基点扫清障碍，美元指数或止跌反弹。

美元指数 USDX —— 4小时图来源：CMC Markets（4月12日）

点击查看大图

澳洲200指数今日上午时段高开低走，在7370附近遇到较强阻力，未能突破3月7日高点。指数或在此处承压调整，下方第一目标：7200





澳洲200指数 ASX200 Cash —— 日线图

来源：CMC Markets（4月12日）

点击查看大图

纳斯达克指数期货昨日失守13000，若今晚数据支持加息预期升温或使纳斯达克指数承压下挫，4小时MACD连续背离。下方第一目标：12200。

纳斯达克指数 NDAQ Cash —— 4小时图来源：CMC Markets（4月12日）

点击查看大图

香港恒生指数近期呈现高位盘整，两次未能突破60日均线压制20800附近。或存在向下调整的可能性，下方目标19000。



香港恒生指数 HSI Cash —— 日线图

来源：CMC Markets（4月12日）

点击查看大图



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.