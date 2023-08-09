7月美国CPI前瞻，通胀反弹风险是否对股市形成进一步下行压力？

市场预期明日将公布的美国7月总体CPI同比增长3.3%，前值为3%。核心CPI预期同比增长4.7%，前值为4.8%。总体与核心CPI的月度增长预期均在0.2%。



美国6月总体CPI的大幅回落主要源于去年的高基数，2022年6月WTI原油曾一度上涨至120美元以上，促使美国总体通胀触及40多年来的高位。而在去年6月之后，WTI油价持续下跌，仅在7月就一度跌至最低90美元附近，最低跌至12月的70美元附近。这意味着下半年高基数效应将减退，下半年的整体通胀预计将反弹。



从目前来看，国际油价于7月反弹至80美元之上，美国7月汽油价格反弹至0.95美元/升，上月为0.94美元/升，回到与4，5月的同一水平。6月整体CPI降温的最大贡献分项是汽油价格。



在核心CPI中，6月的住房价格为核心CPI下降的主要驱动因素，住房指数环比上涨0.4%（5月为0.6%），租金环比上涨0.5%（5月为0.5%），业主等价租金环比上涨0.4%（5月为0.5%）。预计本月住房通胀将继续保持在当前水平附近，因新的租约与旧租约的租金差距将逐步缩小，根据高盛预估，当前新旧租约的租金差距为3%，较之前7.5%的峰值已出现大幅回落。预计在23年12月住房通胀将放缓至同比5%，环比0.41%）。



而对于当前的股市而言，以标普500指数为例，我们统计了前几个月通胀数据公布后股指在当日的表现，如下所示。





标普500指数 SPX 500 Cash —— 日线图

来源：CMC Markets（8月9日）

3月14日：2月总体CPI同比放缓至6%，预期为6%，前值为6.4%；核心CPI同比放缓至5.5%，预期为5.5%，前值为5.6%。标普500指数上涨1.65%。



4月12日：3月总体CPI同比放缓至5%，预期为5.2%，前值为6%；核心CPI同比上涨5.6%，预期为5.6%，前值为5.5%。标普500指数下跌0.41%。



5月10日：4月总体CPI同比放缓至4.9%，预期为5%，前值为5%；核心CPI同比放缓至5.5%，预期为5.5%，前值为5.6%。标普500指数上涨0.45%。



6月12日：5月总体CPI同比放缓至4%，预期为4.1%，前值为4.9%；核心CPI同比放缓至5.3%，预期为5.3%，前值为5.6%。标普500指数上涨0.93%。



7月12日：6月总体CPI同比放缓至3%，预期为3.1%，前值为4%；核心CPI同比放缓至4.8%，预期为5%，前值为5.3%。标普500指数上涨0.74%。

通过前5次数据的数据可以看出，在总体和核心CPI均出现同比放缓的情况下，股市在当日的表现通常较为强势，4月12日当日股指冲高回落，最终小幅收跌0.41%，主要出现了总体CPI大幅下降，核心CPI反弹的情况。CPI下降推动股指当日上涨的逻辑为：CPI下降意味着美联储加息预期减弱，风险情绪面得以改善。并且劳动力市场强劲，失业率下降，消费具有韧性。让市场有理由相信，美联储可以在不使经济快速下行甚至衰退的基础上实现通胀目标，即经济软着陆。这对于市场是利好。



那么我们将视角转变到下半年，随着前文所提到的高基数效应的减退，以及能源价格的反弹，意味着美国总体CPI在下半年将很难出现如同前几个月一样快速降温的局面，并且可能伴随着单月的上行风险，如同市场预期7月总体CPI会反弹一样，美国很难在今年实现通胀目标，因此美联储没有降息预期。这将会给美联储带来一个难题，即市场可能会提高下半年的通胀预期以及更多的加息预期，并对此进行重新定价。



美国可能在下半年面临一个局面，即消费支出下降，失业率反弹，但通胀可能难以进一步消退并有上行风险，美联储实现软着陆的路径相较于上半年可能将缩窄，市场难以保持如同此前一样的乐观情绪，即股市可能面临一定的调整压力。



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