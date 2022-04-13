美国通胀创40年新高，金、油强劲走升，美股或有短线反弹机会

周二，美国股市本周连续第二个交易日连续下跌，因刚刚录得的美国三月份环比通胀率升至1981年以来最高，至8.5%，增强了市场对美联储在5月份加息50个基点的概率。同时，国际原油价格出现触底反弹，重返100美元的关口之上，使得投资者对通胀的担忧重燃。美国三大股指在早盘时间大幅反弹，但放弃涨幅最终以小跌收盘。从周三的行情看，投资者尝试对高通胀与升息的风险因素进行消化，在四月余下的时间里，美国一季度的财告表现将为主导金融市场行情的主要因素。

美国通胀率增速减缓，风险因素逐步被消化

虽然美国股市连续两个交易日下跌，但周二的跌幅缩窄，高通胀与美联储加速紧缩货币政策的风险因素已经在四月上旬的跌幅中被逐步消化。从通胀的数据来看，美国3月份通胀增速为0.3%，月增幅较二月份有明显放缓的迹象。除能源与食品之外的核心通胀率增幅为6.5%，之前价格激增的二手车价格大幅回落。数据表明，由于俄乌军事冲突引发的能源与农产品供给引发的价格飙升为物价高居不下的主要因素。在数据公布后，美联储在5月份升息50个基点的概率已经升至80%以上，但周二股市表现相对稳定，表明投资者的风险味蕾在逐步恢复，美国大企业的一季度财告将对美股大盘起到主导性的影响。

本周三与周四首先迎来的将是美国各大银行与航空公司的一季度财告，这两个板块在宏观上被认为是会得益于升息政策的周期性板块，但受到多重因素影响在银行第一季度表现不佳，尤其是美国几大投资银行包括摩根大通、花旗、高盛与摩根士丹利均跌幅在10%以上。由于利率上行与战争的不确定因素影响，银行板块在一季度的投资业务营收，例如公司IPO与合并等，预期将削减30%以上。但若这些银行对第二季度的指引表态积极，则有望引发投资者的短线抄底操作，反之亦然。

原油仍然有望保持坚挺走势，黄金或短线受技术压力回落

由于俄乌和平谈判陷入僵局，美国以及欧洲盟友对俄的经济制裁逐步深化，地缘政治的不确定性有望继续对原油价格提供基本面的支持。同时，中国部分地区开始解封，给原油需求回暖带来动力。但黄金面临重要技术阻力的压力，有望在近期回落。美债收益率飙升有将对金价形成基本面的抑制。以下是对原油与黄金的技术面分析。

黄金-四小时线图

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黄金四小时图出现潜在的短期头部（后阴前阳），重要的阻力位置在昨日高点1979美元附近，短线回吐的可能性较大，下方的潜在支持位置首看1959美元左右，然后是上升通道的底部1950美元。随即震荡指标Stochastic与价格出现潜在的熊背离走势，若成形黄金有进一步回落的可能。中期重要的支撑位置在近期的横盘底部1914.

美国西德克萨斯原油 （现金）–日线图

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美国原油价格在三角整理底部出现反弹，长线支撑价格在93.64-95.56的区间。Stochastic自超卖区域上行形成“金叉”的潜在买涨信号，表明原油价格继续反弹的机会比较大，日内重要的潜在阻力位置看斐波那契回荡线38.20%附近，具体价格在103.18，若突破油价有望继续反弹至110美元的关口之上。中期的支持价格在斐波那契61.80%回荡线附近88.97.



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