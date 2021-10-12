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美联储高官：缩债条件几乎得到满足。但通胀不是“暂时的“？

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CMC Markets

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13 Oct 2021, 10:10

二，美联储副主席克拉里达在国际金融协会年会上发表讲话，他表示，在第三季度受到影响的情况下，经济继续强劲增长。而通胀的激增在很大程度上是“过渡性“的，潜在通胀徘徊在美联储2%的目标附近。由于近几个月失业率在逐月下降，克拉里达表示就业市场取得的进展是显著的，缩债条件几乎已经得到了满足，但不构成加息的信号。他表示，美国今年的GDP增速可能是1983年以来最快的，虽然现在有滞涨的信号出现，但没有看到形成趋势。

从克拉里达的发言来看，他对于美国未来的经济复苏呈现相对乐观的情绪，并且认为现在市场普遍热议的美国的“滞涨“并未呈现规模化，跟1970年代截然不同，因此不论是持续周期还是影响都是较短的。他对于通胀表示出”暂时论“，认为潜在的通胀率将保持在美联储的2%目标附近。

而亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，当前的通胀并不是“暂时的”，潜在通胀确实高于委员会2%的目标，严重的供应链失调问题的持续时间或许比预期要长。他预期，距离加息还有一年多的时间。而现在市场的流动性充足，因此缩债并不会产生负面影响。他表示，指标没有显示出长期通胀预期失控的风险，但美联储将密切关注。

圣路易斯联储主席布拉德表示，希望在2022年第一季度完成缩窄，以应对更高的通胀，并且希望在2022年春季或夏季准备好加息。

为何通胀持续占据高位？
这次的通胀的原因主要来源于以下几个因素，第一，美联储大规模进行量化宽松，超发的美元会流入到股市、房地产、以及大宗商品市场中，在商品市场中，由于工厂生产规模并不能在短时间内迅速增加，并且还受到了疫情的影响，商品数量有限。而流入的过多的美元使购买量大幅度增加，这也导致了商品价格的增长，引发通货膨胀。

第二，海运成本增加，在疫情之下，不少国家都开始封锁港口，这样就导致大量的集装箱船舶无法进入到港口进行卸货，大量的船只都停留在港口之外，需要长时间等待靠泊。并且，在疫情之下，防疫措施导致港口的劳动力不足。这两个原因导致了港口的运转效率极其低下，大量的进口国的港口囤积了很多集装箱无法卸货，而出口国的集装箱数量急剧下降，导致了集装箱数量短缺。除了疫情之外，还有此前发生的苏伊士运河拥堵，台风等不可抗力因素也导致运输效率低下。因此，今年的集装箱价格飙涨，而运费的增涨也带来了大宗商品价格的上涨，例如煤炭，原油，天然气等。
 


2019年7月至2021年9月全球集装箱运价指数
图片来源：Statista

第三，疫情峰值过后的产能扩大，使大宗商品需求增加。由于中国是最早从疫情中复苏的，囤积了大量的海外订单开始疯狂扩大产能，而国内最主要的发电形式为火力发电，因此煤炭价格今年暴涨。而欧洲那边由于寒冬消耗了大量的天然气库存，以及产能复苏后的需求增长，俄罗斯遇到供应瓶颈，能源结构转型等多种因素，导致库存严重不足，天然气价格暴涨。而天然气的价格暴涨也使原油价格暴涨。因此，全球陷入到高通胀水平。

通胀是否为暂时的？
从目前的全球趋势来看，高通胀的水平可能依旧会维持在年底。其原因有几个方面，第一，高油价今年带给欧佩克+非常高的经济效益，来填补去年原油价格跌至负数带来的巨大损失。因此，欧佩克+在享受这个情况下，采取的是温和增产的步骤。所以从短时间来看，油价的牛市或许还未结束。但值得注意的是，面对高油价，拜登已经发布声明督促欧佩克控制油价，并且欧佩克也承诺在11月加大对亚洲的供应量，所以油价很大可能在年底保持一个加速冲顶，形成震荡的行情。

反观欧洲，欧洲目前饱受高电费的困扰，但目前俄罗斯普京表示，愿意稳定全球能源市场，并且北溪2号有重开的迹象。并且俄罗斯的天然气巨头Gazprom在9月表示，其库存需要在2个月才能弥补到之前的水平。因此在11月，俄罗斯对欧洲的天然气供应量会得到恢复，从而控制天然气价格。

中国由于实行双减政策，近阶段开始限电限产工作，并且今年的热点是碳中和，碳达峰，走清洁能源转型。从而降低煤炭的需求方面，限制煤炭价格的暴涨。这也可以降低其商品的产出成本，对于缓解通胀也有一定的帮助。

而从目前的全球洪流来看，全球多个央行已经进行了加息，美联储也准备在11月缩债，并且多位美联储官员表示在明年年中结束QE，或在2022年年底加息。虽然我们不知道美联储是否能在明年完成这些措施。但可以看出，全球的缩紧政策正在进入正轨。因此，对于通胀来说，在今年年底，通胀的水平或许还会保持在高位，但峰值已现，预计在明年年初得以缓和。


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