周二，美国股市小幅收跌，结束三日连涨行情。其中，能源板块领跌，由于对油市需求不足的预期打压能源价格下滑。美国纽约市新冠确诊人数再次上升，打压投资风险意愿。同时，美元连续第二个交易日回落。美元与美国股市同时下滑，显示出投资者在今日美国总统大选首轮辩论之前的警觉情绪。交易者对美元多仓进行获利交易了结，打压美元自两个月高位继续回落。

临近11月3日将举行的美国总统大选日期，投资者的警觉交易情绪将成为主导金融市场风向的主要因素。在10月份我们或许会看到更多的获利交易引发的波动行情，美元有望在10月份继续下滑走势。同时获利了结交易有可能促使资金继续由科技板块转由成长性的周期性股票，工业材料、建筑与航空板块有可能进一步尝试筑底。

美国9月消费信心指数大幅反弹

昨日录得的美国9月份消费者信心指数录得101.8，较8月份录值86.3激增，反弹幅度为17年以来最大。数据表明美国经济恢复前景仍然在轨道上，抵消了部分避险交易引发的股市跌幅。投资者实际上对新冠疫情的忧虑越来越少，9月份的修正可能为短暂行情。消费信心大幅恢复也进一步夯实投资者对成长性股票的筑底交易。

美元走跌可能仍为长期趋势，商品货币有望建立进一步涨势

在美国大选前，投资者对风险的警觉情绪可能继续压低美元保持跌势，另一方面，美联储的长期宽松政策仍然是抑制美元涨势的根本性因素。同时，受到中国近期强劲的工业生产数据鼓励，商品货币有望在10月份建立进一步的涨势，我们将看到澳元、纽币以及加元将对美元的潜在突破上行行情。 低价值美元也将对黄金以及原油价格起到进一步的推动作用。

技术分析

黄金（现金）-日线图

黄金已经突破前期重要的支持价格1918附近，目前上行压力仍然较大，日内有望延续两日上涨走势，潜在阻力位置看1918附近，同时也是保力加通道中轨位置。从随机震荡指标Stoch看，其在超卖区域的反弹动能潜在建立，支持黄金的上行突破可能。但交易需要谨慎关注关键的阻力价格1918。近期的支持价格集中在100日均线位置1846左右。



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