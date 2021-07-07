美国经济反弹出现放缓信号，避险情绪推涨美债与美元

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美国独立日假期后的第一个交易日里，金融市场放出了避险的信号，美元走强，同时美国政府公债价格走高，即公债收益率再次下滑。美国三大股市涨跌互见，对经济反弹情况敏感周期性股票包括能源与航空板块下滑，同时科技板块继续上行，抵消了部分周期性股票的跌势。道指下滑逾200点，或0.6%；标普指数结束了7日连涨行情；纳斯达克指数以小涨0.17%收盘，再次刷新历史新高。自6月份美联储放出了提前升息的信号后，美元重建涨势，同时，科技股再次超越周期性股票，成为领涨大盘的板块。 那么2021年下半年的可能主导行情会怎样呢？显而易见的是，美联储的货币政策导向将为主导风险投资意愿的重要宏观因素，任何削减QE与升息的信号都会再次引发风险资产价格下滑与美元、日元与黄金价格的走强。美联储的下一次重要表态将在8月26-28日的杰克森霍尔会议上，则可能在9月份之前，风险资产仍然可能保持慢牛的走势。 长期美债收益率走跌 在美联储的6月份议会议的点阵图上显示，其可能最早在2023年开始升息，并且升息次数可能为两次，较之前的计划提前一年。但会议后，美债市场的走势却一反常态，长期政府公债收益率在短暂走高后迅速下滑。昨日美国10年起政府公债收益率跌至1.38%，为2月份以来最低。反应出投资者对美国长期经济增长速度并不看好.而近期的经济数据也体现了经济反弹有所放缓的现状。美国6月份非农业就业数据录得5.9%，美国失业率较5月份上行；昨日公布的美国6月份ISM服务业采购经理人指数录得60.1，差于预期值63.5.若美联储提前升息，可能引发经济反弹速度更大幅度放缓，而在长期无法达到通胀目标。 科技股继续刷新高位 政府公债收益率走跌，鼓励成长型的科技板块再次强势走高，因一方面低利率消除了投资者对科技板块估值过高的担忧；另一方面，市场相信科技龙头公司仍然会在紧缩的货币环境中最具有创收实力的板块。近期，脸书、亚马逊、微软与英伟达科技龙头公司纷纷创出历史新高，支持美国纳斯达克指数一路刷新收盘记录，目前距15000关口只有一步之遥。 美元难以有突破上行走势 虽然美元在近两周重新建立涨势，但长期政府公债收益率下行，对美元涨势形成压力，在美联储真正明确缩减QE与升息的时间前， 美元难以有突破上行的涨势。而一些其他国家的央行包括加拿大央行、新西兰央行与英国央行都有表示收紧货币政策的信号，这些国家的货币也为当前相对较为强势的非美元货币。若美联储在8月份会议中重新强调长期鸽派货币政策的导向，可能重新打压美元走势。 黄金或迎来新一伦上行 黄金作为避险保值与抵御通胀的典型金融资产，有望在下半年重新建立上行走势。货币政策与经济反弹的不确定性，将提高投资者的避险需求；另一方面，黄金也将作为对冲目前高通胀的资产而重新被纳入投资组合。在美元走势平稳的情况下，黄金价格将受到支持。黄金现货价格昨日收盘在100日均线之上，支持价格集中在1790美元附近，昨日最高一度触及1814美元/盎司。



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