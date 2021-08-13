美国物价涨势小降温，货币政策风险仍在，本周行情小结

周四美国标普500指数再次刷新历史高位，医疗与科技板块领涨大盘，同时能源与工业原材料板块出现回落。但本周的一些经济数据仍然需要投资者保持警觉，货币政策风险或可能在近期带来金融市场的大幅波动，我在以下做出一些总结。

美国通胀率上行减速，货币政策风险暂时得到缓和

昨日公布的美国7月份产品出厂价格指数（PPI）录得同比上涨0.9%，也大幅超过预期水平。疫情引发的供应短缺与人工短缺仍然是物价高居不下的因素，物流时间被延迟，雇主难寻原因回归工作岗位的合格员工，被迫上调工资，这些成本的提高也将最终施加到终端消费者的身上。本周三公布的美国7月份消费者物价指数(PPI)同比上涨0.5%,环比上涨5.4%，符合市场预期；但除食品与能源的核心物价指数上涨录得同比0.3%，环比4.3%，低于市场预期水平，但仍居13年高位。

随着7月份以来大宗商品价格的下滑，一些分析师认为物价上涨可能已经见顶。美国近两周录得的初申请救济金人数保持再37万左右，符合市场预期，但仍然距疫情前的25.6万人有较大的差距。 美联储具有很小的可能性将在本月明确削减QE的时间，但可能会对经济的改善做出进一步的肯定。货币政策风险在7月的各项数据公布后有所降低，是美股大盘继续刷出新高的重要原因。

美国政府公债收益率反弹，黄金反弹将受限

虽然货币政策风险性下降，但因经济数据持续改善引发美国国债自上周五以来持续上行，10年期美国政府公债收益率自8月份最低1.129%上涨至昨日的1.342%，涨幅达19%。说明市场认为美国经济改善将迫使美联储提前收紧货币政策与升息的预期。美债收益率上扬引发美元走强，而贵金属价格在周一出现闪崩，黄金期货价格在周一开盘跳水60美元，跌至最低1680美元/盎司。虽然在随后的交易日中黄金期货价格出现反弹，但受到基本面压力很难出现决定性的反转机会。黄金价格在近期阻力价格集中在1770-1800美元的区间，本月的支持价格将为周一低点1680美元附近，整体下行压力仍然较大。

美国科技公司股价或短期见顶，周期性股票强势上行

美国参议院在本周通过了1万一基础设施建设的法案，引发能源与工业原材料股票板块的强势反弹，银行板块也随美债收益率的上涨而继续牛市表现。由于基建政策中包括5500亿美元对交通与电信宽带业务的支持项目，交通板块也出现不同程度的涨幅。相反，科技板块股价并未因强劲的二季度公司财告而出现进一步的大幅上扬。原因有二：一方面科技龙头公司均对三季度的业绩将有放缓的表态；另一方面，美联储将在本年下半年开始缩减QE预期增强，对科技公司市场估值形成压力。同时，美国民主党政府主张提高企业税以支持财政赤字的政策也将直接影响盈利能力高的科技龙头在下半年的表现。从经济运行、财政政策与货币政策多方面看，周期性股票可能是支持美股下半年的主要板块，而科技板块的股价有可能在短期见顶，迎来一波修正行情。



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