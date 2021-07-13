美国通胀升至13年高位，美元急涨

美国股市自周一记录高位下滑，道琼斯指数下跌0.31%，标普指数下滑0.35%，纳斯达克指数走低0.38%。 昨日公布的美国6月份消费者物价指数（CPI）月涨幅0.9%，年度涨幅达5.4%，升至自2008年8月份以来最高。高于市场预期的CPI引发美国政府公债收益率上行，30年期政府公债收益率升至2.03%。美元再度上扬，美元指数涨至92.79，收盘价格为自2月4日以来最高。那么，通胀率继续上行，是否会引发美联储的政策出现改变？这个可能并不大。

通胀率走高仍然具有“暂时性”

但即便美国通胀率继续加速上行，美国股市似乎并没有发生恐慌式卖盘，意味着投资者并不认为此次的数据改变通胀率走高为“暂时性”的预期，根据美国劳工部的详细数据看，美国6月份物价指数上涨的主要构成因素为二手机动车价格与租车费用的上行。主要原因一是新车供应量因半导体部件短缺而减少，引发二手车价格上涨；二是经济封锁措施逐步取消后，旅游需求激增；三是原油价格持续走高引发燃料价格高涨。所以美国通胀率走高具有片面性，并不足以构成美联储改变货币政策的理由。今明两日美联储主席鲍威尔将在国会对上半年的经济运行进行证词发言，届时将可能有对未来货币政策的导向表述，投资者须寻找任何对“升息”与“削减”QE时间表的线索。

美国6月份消费者物价一年变化对比

资料来源：美国劳工部

美元走强趋势仍然难以保持

虽然美元昨日再度走强，但涨势是否可以持续还难以确定，这将取决于美联储给出的政策信号。因美国6月份失业率走升，近期Delta变异新冠病毒受染人数在各国激增，通胀率走高具有片面因素，预期美联储难以给出明确的提前收紧货币政策的信号。本周三开始将有另外三大央行举行议息会议，包括今日的新西兰央行、加拿大央行，周五将有日本央行决议。预期新西兰央行与加拿大央行都将有偏向鹰派的表述与行动，潜在支持两个典型商品货币纽币与加元对美元走强，另外，中国二季度GDP将于周四公布，若数据强劲可能对风险投资情绪进一步支撑。

CMC Markets 美元指数-日线图

CMC Markets 美元指数日线图显示自6月21日以来美元上行动能明显放缓，昨日涨势仍然未突破横盘区间，日内的潜在阻力位置在保利加通道上轨附近，具体价格在965附近，近期支持在中轨位置959左右。MACD显示美元上行的动能减弱，美元指数走势很有可能出现冲高回落的行情。

美国大企业的二季度财告或对美国形成进一步支撑

虽然昨日摩根大通与高盛集团的二季度财告录得均远超预期，但这两个银行的股价周二均收跌，部分原因是投资者已经在财告公布前消化了乐观情绪，股价在前一日已经经历大涨。另一方面，相对疲软的美债收益率仍然对银行贷款业务形成打压。本周将继续有美国富国银行、花旗银行等大银行财告公布，从下周开始科技龙头企业包括苹果、脸书与亚马逊等公司也将公布二季度财告，市场预期美国大企业的二季度将在经济反弹过程中有强劲的业绩表现，对投资风险偏好形成进一步支撑。在货币政策无明显变化的情况下，美股有望继续保持刷新高的行情。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.