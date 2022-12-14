美国CPI超预期降温，美股却走出过山车，今晚美联储又会如何撼动市场？

周二北京时间21：30，美国劳工统计局发布的11月总体CPI同比增长7.1%，低于预期的7.3%，前值为7.7%。核心CPI同比增长6%，略低于预期的6.1%，前值为6.3%。

通胀的超预期降温促使标普500指数大幅高开超2%，但在美股开盘后快速回落，回吐CPI数据带来的所有涨幅，昨日收涨0.73%。

在经历了大起大落的走势后，美股仍将接受周四凌晨美联储利率决议的考验。通胀的降温使美联储大概率加息50个基点，除此之外需要关注美联储主席鲍威尔的言论。鲍威尔在面对强劲的劳动力市场、高于预期的PPI和超预期回落的CPI这种复杂的局面下，是否会放任鸽派预期奔跑是市场所关注的焦点。

并且，在市场已经对放缓加息进行充分计价后，终端利率的预测将是下一个关注的焦点。在通胀数据发布后，市场下调美联储的终端利率至4.85%。但我们需要等待美联储利率会议发布的最新点阵图预测。

美联储的职责是做好预期管理，即在快速紧缩时释放放松的信号以防止市场出现衰退担忧，反之，即在市场过度乐观时强调当前通胀水平距目标仍有较大差距。在10月13日，美国公布的9月CPI降温不及预期，引发了市场担忧美联储将继续维持强硬的紧缩政策。但在10月中旬，美联储的官员就放出可能在12月放缓加息的信号。而当晚美股的走势在出现短暂的下跌并创出新低后迅速拉升，并开启了连续两个月的反弹趋势。

标普500指数 SPX500 —— 日线图来源：CMC Markets

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昨日在CPI大幅度降温的利好下续创9月13日以来的高点，价格触及到了我们此前提到的4150附近阻力，但开盘呈现高开低走的行情。这是否意味着接下来市场可能上演与10月13日相反的剧本？并且，我们需要思考的是，美联储近期向市场传达不再过度紧缩的信号，但在当前市场如此乐观的局面下，美联储是选择继续助推乐观情绪，还是为市场降温，强调通胀任务仍然艰巨，或许就在今夜见分晓了，笔者认为后者的可能性更大。



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