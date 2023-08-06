X

选择您要开设的帐户

一周展望：美国7月CPI，中国7月CPI、金融和贸易数据。

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

06 Aug 2023, 23:30

上周主要产品涨跌幅

来源：CMC Markets

 

本周重要经济事件和数据

 

中国7月贸易数据 —— 周二

六月份的贸易数据显示国内外经济活动进一步放缓，以美元计算出口同比下降12.4%，大幅低于预期，创2020年以来最大降幅。进口降幅也超出预期，同比下降6.8%，进一步加剧了通缩担忧。而市场预期7月的贸易数据仍旧维持较弱的局面，以美元计算的出口同比预期下降12.5%，进口同比预期下降5.5%。

 

中国7CPI，金融数据 —— 周三    

随着 6 月份整体CPI进一步放缓至 0%，且 6 月份 PPI 进一步滑落至负值至 -5.4%。7月数据仍然保持普遍低迷的情形，例如制造业PMI仍处于收缩区间，房地产投资进一步下降。本周的通数据可能仍保持着疲软的态势，并令市场不安。市场预期7月CPI同比录得负值，为-0.5%，上一次出现负值为2020年11月。PPI同比预期为-4%。

金融数据方面，市场预期7月M2货币供应同比增长11.1%，前值为11.3%。7月新增人民币贷款预期增长7600亿元，社融规模预期增长11200亿元，均较上月有大幅度放缓。反映当前经济复苏进程道路仍然曲折。

 

美国7CPI —— 周四

美国6月总体CPI大幅放缓至3%，主要因素在于去年的高基数效应。而核心CPI则放缓至4.8%，远低于预期。随着美联储在 7 月份再次加息 25 个基点，市场预期美联储在9月可能考虑暂停加息，特别是在 PPI 通胀即将转为负数的情况下。但随着能源价格的反弹，以及高基数效应的减退，总体CPI进一步下降至 2% 可能不是一个如此简单的过程。预计 7 月份总体 CPI 将升至 3.3%，而核心价格可能进一步放缓至 4.7%。虽然总体CPI可能在下半年难以进一步下降至美联储的目标，但美联储更加关注的服务业通胀可能将持续放缓，并且上周五的非农新只能就业人数超预期下降18.7万人。美联储可能对在 9 月会议上暂停加息持开放态度。

 

以下是具体经济数据和事件：

周一：欧元区8月Sentix投资者信心指数

          

周二：中国7月贸易数据

           美国7月NFIB小型企业信心指数

          

周三：中国7月CPI、PPI

           中国7月金融数据

          

周四：美国7月CPI

          

周五：英国第二季度GDP修正值

           美国7月PPI

           法国7月CPI

           美国8月一年期通胀率预期

           美国8月密歇根大学消费者信心指数初值

          

 

本周重要产品关注

 

纳斯达克100指数 （NDAQ 100 Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（8月6日）

 

纳斯达克100指数上周五盘中反复，价格曾一度反弹至5日均线15530附近但未能形成突破，指数在后半夜跳水。从图形结构上看，价格跌破了短期的上行通道后反弹确认阻力并向下，意味着后续可能的进一步调整空间，MACD指标继续呈现死叉向下。下方关注上升趋势线支撑14700附近。

 

 

苹果 (AAPL) —— 日线图

 来源：CMC Markets（8月6日）

由于苹果最新公布的财报业绩显示增速放缓，其中产品端销售继续下降，ipad本季度销售额同比大幅下降约20%。苹果跳空低开并收跌4.8%，失守60日均线支撑，并且呈现放量。MACD指标死叉并开口向下延伸。因此现阶段苹果股价或由强转弱，不排除进一步向下调整至170附近。

 

 

现货黄金（XAU/USD） —— 日线图

 

来源：CMC Markets（8月6日）

现货黄金在经历了一段时间的调整后，上周五由于避险情绪推升，现货黄金在颈线1930附近获得支撑走高，目前在上升趋势线附近测试支撑有效，或意味着调整结束并再次开始上行趋势，现在策略仍以逢低看多为主，上方目标1980，若突破或再次重回2000之上。

 

 

美元指数 USDX —— 日线图

来源：CMC Markets（8月6日）

 

美元指数周五下跌，因非农新增就业人数放缓。从图形结构上看，美元指数承压于下跌趋势线阻力，本周关注通胀数据，若核心CPI继续呈现明显降温，意味着市场对美联储9月暂停加息的预期进一步升温，这将促使美元指数走弱并有可能再度跌破100。


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.

来自CMC的最新消息

Market update

7月非农数据前瞻，劳动力市场或保持韧性

市场预期7 月份非农就业人数增加 20万人，前值为20.9万人。私营部门就业预期增长18万人，前值为14.9万人。失业率预期为3.6%与前值持平。平均时薪收入预计环比增长0.3%，前值为0.4%

04 Aug 2023
Market outlook

苹果、亚马逊财报能否支持股价继续走高？
CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！
Market update

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.4

相关文章

Market update

7月非农数据前瞻，劳动力市场或保持韧性

市场预期7 月份非农就业人数增加 20万人，前值为20.9万人。私营部门就业预期增长18万人，前值为14.9万人。失业率预期为3.6%与前值持平。平均时薪收入预计环比增长0.3%，前值为0.4%

04 Aug 2023
Market update

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.4

今日澳洲指数小幅上涨，S&P/ASX 200指数涨0.19%，报7325.3点； ASX All Ordinaries指数涨0.18%，报7535.9点；ASX Small Ordinaries指数涨0.032%，报2850.5点。香港股市高开低走。恒生指数涨0.61%，报19539.46点；国企指数涨1.21%，报6732.58点；恒生科技指数涨2.06%，报4497.31点。南向资金今日净卖出57.31亿元，近5日累计净买入16.07亿元。

04 Aug 2023
Market update

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.8.3

今日澳洲指数下跌，S&P/ASX 200指数跌0.58%，报7311.7点； ASX All Ordinaries指数跌·0.61%，报7522.3点；ASX Small Ordinaries指数跌0.71%，报2849.6点。香港股市全天震荡。恒生指数跌0.49%，报19420.87点；国企指数跌0.26%，报6652.16点；恒生科技指数涨0.4%，报4406.44点。南向资金今日净买入34.21亿元，近5日累计净买入146.52亿元。

03 Aug 2023
Market update

“芯片热”退潮？超威半导体、英伟达大跌，近两日需关注能否守住关键支撑。

周三，超威半导体（AMD）股价下跌7%，一方面原因受惠誉下调评级的影响，另一方面在于其发布的第三季度营收指引约为57亿美元，低于Refinitiv调查的分析师预期的平均营收58.2亿美元。并且，消费电子市场的疲软造成了第二季度营收同比下降18.18%，为连续两个季度下降。净利润同比下降92.67%。

03 Aug 2023