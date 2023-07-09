一周展望：美国6月CPI料进一步降温，美国银行股财报季来临！

上周主要产品涨跌幅

来源：CMC Markets

本周重要经济事件和数据

美国6月CPI —— 周三

美国的通胀水平似乎正朝着正确的方向发展。 5 月份总体CPI增速跌至两年低点 4%，低于 4 月份的 4.9%，远低于 2022 年 6 月 9.1% 的峰值。 与此同时，排除食品和能源的核心CPI也继续放缓，从一个月前的 5.5% 下滑至 5 月份的 5.3%。

市场预期6月的通胀将继续大幅放缓，总体CPI预计同比放缓至3.1%，核心CPI预计同比放缓至5%。

无论即将公布的消费者物价指数 (CPI) 数据如何，鹰派的美联储都可能在 7 月 26 日再次加息。 不过，该数据可能有助于确定美联储是否会为 9 月份再次加息做好准备。

加拿大央行利率决议 —— 周三

加拿大央行在今年3月份暂停加息后，6 月份再次加息 25 个基点至 4.75%，超出市场预期。其加息的主要依据是通胀的反弹、劳动力市场的强劲、房地产市场回暖以及消费支出强劲。加拿大央行还调整了指导方针，让政策制定者可以在需要时灵活地再次加息。 经济学家预期加拿大央行将再次加息25个基点至5%，续刷2001年以来的最高水平。

中国进出口数据 —— 周四

中国近期的贸易数据开始出现乏力，因国内需求疲软和对全球需求的担忧而出现了下滑。这些担忧反映在五月份的数据中。 5月份中国出口（美元）同比下降7.5%，为三个月来首次收缩。 进口（美元）同比下降4.5%。而市场预期6月的数据仍将疲软，其中以美元计算的出口同比预期进一步下降10%，进口预期下降4.7%。

经济放缓可能促使中国当局采取更多措施支持经济。 目前我们已经看到了央行的一些小幅降息措施，但随着工厂出厂数据大幅下降，且近期采购经理人指数（PMI）数据看起来疲弱，中国当前的经济前景仍存在不确定性。

美国银行股Q2财报 —— 周五

花旗

自从花旗集团公布了好于预期的第一季度业绩后，该银行的股价一直在努力上涨。 这可能部分是因为该银行预留了 20 亿美元（略高于预期）来弥补不良贷款的潜在损失，从而为收益报告平添了一些光彩。 第一季度收入同比增长 12%，达到 214.5 亿美元，每股利润为 1.86 美元，利率和交易业务帮助该数字达到 44.5 亿美元。 另一方面，股票业务表现不佳。 第二季度营收预计为 196.1 亿美元，每股利润为 1.44 美元。

摩根大通

摩根大通第一季度的收入飙升至 393 亿美元。 其固定收益、货币和商品 (FICC) 部门的业绩好于预期，贡献了 57 亿美元。 与此同时，在利率上升的推动下，净利息收入飙升 49%，达到 208 亿美元。总存款增至 2.38 万亿美元。 然而，出于对美国经济的担忧，该行将坏账拨备增加了 11 亿美元。

尽管最近存在不确定性，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙仍对前景描绘乐观，称消费者支出“保持健康”。 该银行将全年净利息收入预期从 730 亿美元上调至 810 亿美元，戴蒙表示，他预计通胀将在更长时间内保持较高水平，这可能会给经济前景带来压力。 自第一季度数据发布以来，该股大幅上涨，升至 2022 年 2 月以来的最高水平。

第二季度收入预计为 396 亿美元，利润预计为每股 3.76 美元。

富国银行

富国银行在第一季度收入为207.3亿美元，比去年同期增加30亿美元。 每股利润为 1.23 美元。 然而，该银行又拨出 6.43 亿美元来弥补潜在的信贷损失，其中 3.79 亿美元用于商业房地产。 净息差上升超过预期，为 3.2%。 在分类账的贷款方面，值得注意的是平均贷款总额低于市场预期，但这对于拥有大量抵押贷款的银行来说可能并不奇怪。 第二季度收入预计为 201 亿美元，每股利润预计为 1.21 美元左右。

以下是具体经济数据和事件：

周一：中国6月CPI、PPI

2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就经济和政策前景发表讲话

周二：英国6月失业率

英国5月三个月ILO失业率

周三：美国6月CPI

加拿大央行利率决议

新西兰央行利率决议

2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就通胀发表讲话

周四：中国6月进出口

美国6月PPI

欧洲央行6月货币政策会议纪要

美联储经济状况褐皮书

周五：美国7月一年期通胀率预期

美国7月密歇根大学消费者信心指数初值

摩根大通、花旗银行、富国银行Q2财报

本周重要产品关注

纳斯达克100指数 NDAQ 100 Cash —— 4小时图

来源：CMC Markets（7月9日）

纳斯达克100指数上周曾一度冲至6月16日以来的次高点15278后承压下挫。周五走势反复，非农数据后美股整体表现强势，但在尾盘迅速跳水，回吐当日所有涨幅，反映出上方抛压较重。首先关注4小时支撑15000附近，若失守或进一步测试6月27日低点14700附近。

德国40指数 DAX 40 Cash —— 日线图

来源：CMC Markets（7月9日）

欧洲股市上周连续下跌，其中德国指数向下跌破支撑，周五小幅反弹但仍处于阻力之下，MACD形成死叉并跌至0轴下方，当前策略以逢高看空为主。

标普金融ETF XLF —— 日线图

来源：CMC Markets（7月9日）

标普金融ETF自3月以来呈现震荡向上整理，目前价格已经触及整理结构中的阻力区域。本周需观察美国银行股的业绩报告，若业绩超出预期并有更乐观的前瞻性整理或支持该ETF向上突破整理区域。反之，价格或再次陷入回落震荡。上方阻力：34。

WTI原油 Cash —— 日线图

来源：CMC Markets（7月9日）

在欧佩克+和俄罗斯限制供应后以及夏季出行高峰期带来的需求增加，WTI原油自7月以来持续反弹，目前价格再次来到6月5日以来的高点。从目前结构上看仍处于震荡区域，需观察价格能否向上突破阻力74-75，若形成突破价格或进一步上行至82。



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