美国银行业财报季前瞻：重点关注及解析

包括摩根大通、富国银行和花旗集团在内的美国各主要银行将于7月14日开始发布第二季度季报。近日，美国银行股在23家大型银行通过压力测试后大幅反弹，KBW银行指数上涨5%，这是自3月份地区性银行发生动荡以来的首次月线收涨。压力测试的结果令大型银行可以放心通过提高分红和回购向股东派息，推动金融板块迅速反弹。创纪录的净利息收入也是提振大型银行第一季度收益的关键因素。然而，银行业的潜在风险依旧若隐若现，特别是今年早些时候发生的区域性银行倒闭事件后，美联储将收紧对银行业的监管。因此，在即将发布的季度财报中，投资者应关注哪些重要方面呢?

丰厚的利息收入未必能够长期维持

区域性银行的倒闭使得美国各大型银行得以以低价收购小型银行并从中获益。包括摩根大通、花旗集团和富国银行在内的大多数大型银行都报告了由存款激增和高利率带来的利润大幅上涨。其中，摩根大通录得了高达126亿美元的巨额利润，同比增长52%。首席财务官Jeremy Barnum表示，由于硅谷银行(Silicon Valley Bank)和标志银行(Signature Bank)的挤兑，第一季度流入摩根大通的存款高达约500亿美元。然而，丰厚的利润可能无法长期维持，因为该银行的存款总额同比下降了7%，而第一季度涌入的存款使得环比增长2%。另一家巨头美国银行（Bank of America）的存款总额也在第一季度进一步下降，创纪录地减少了2.5%。根据联邦存款保险公司的数据，前三个月全银行业的存款流出达到4720亿美元。这反映了储户在地区性银行倒闭后对银行业的信心不足。

来源：BankRegData

与此同时，所有银行的总支出成本同比增长了约10倍，在第一季度达到了850亿美元，原因是为了遏制资金外流到能给出更高收益率的机构，银行不得不针对储户来提高存款利率。

住房贷款放缓

由于贷款条件收紧和购房量下降，我们观察到美国的银行贷款和租赁业务已面临瓶颈。美国待售房屋销售指数在4月份出现最低涨幅后，至5月份已同比下降了21%。

第一季度美国所有银行的净贷款总额为12.01万亿美元，减少了2000万美元，这是自2021年第一季度以来的首次下降。根据德意志银行的研究，大多数大型银行的“贷款额在今年剩余时间里将走平。”

摩根大通第一季度“房屋贷款净收入”同比下降38%至7.2亿美元，“主要是由于贷款利差收紧引起的净利息收入下降以及贷款量下降引起的营收下降。”该部门也是唯一出现收入同比负增长的业务，这表明信贷环境正在恶化。 富国银行（Wells Fargo）的住房贷款也有类似的下降趋势，同比下降42%，原因是“新增贷款减少和购自证券化产品池的再证券化贷款收入减少”。车贷也下降了12%，从而拖累了富国银行的整体表现，主要也是“由于贷款余额下降和贷款利差收紧”所导致。

来源：摩根大通

增长的贷款准备金和监管挑战

来源：富国银行

因为美联储大幅加息和失业率潜在上升导致违约风险增加,大型银行一直在为贷款损失准备金预留更多资金，。第一季度，摩根大通的信贷损失准备金为14亿美元，高于一年前的6.78亿美元。富国银行的准备金为8.68亿美元，同比增长556%，花旗集团的信贷损失准备金上升至19.8亿美元，季度环比增长7%。

在压力测试之后，大型银行也将面临监管挑战，因为美联储表示，银行可能要增加约20%的资本储备金。摩根大通首席执行官Jamie Dimon警告说，这一增长要求可能会进一步损害贷款业务。

至于投资银行部门，IPO业务尚未恢复元气，并购交易量可能会继续持平，无法对以上这三家银行的业绩产生太大影响。然而，其他如高盛和摩根士丹利等投资银行可能得继续喝西北风了。

美国银行业的低迷可能已被市场定价

一些机构研究人员认为上述不利因素已被市场定价，大型银行股从周期顶峰跌至2022年10月的低谷后已重回半山腰。因此，财报公布后的即时价格走势可能无法反映行业趋势。以下是巴克莱银行发布的财报预测。

摩根大通：$3.65，同比+32%

花旗集团：$1.40，同比-39%

富国银行：$1.15，同比+55%

美国银行：$0.83，同比+17%

高盛：$4.5，同比-42%

摩根士丹利：$1.45，同比+0.7%



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.