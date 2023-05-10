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今晚的美国通胀数据将如何引爆市场？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

10 May 2023, 14:35

5月10日晚澳东时间22：30，美国劳工统计局将发布4月通胀数据。市场预期4月总体CPI将维持在同比增长5%不变；环比预期增长0.4%，前值为0.1%。预期4月核心CPI同比增长小幅放缓至5.5%，前值为5.6%；预期环比增长小幅放缓至0.3%，前值为0.4%。

4月二手车价格指数环比下降3%，这是五个月以来的首次降幅，也是自去年9月以来的最大跌幅，预计将为核心CPI走软贡献力量，住房通胀自今年以来持续走软；但能源、食品价格在4月小幅反弹，服装价格依旧强劲，这些分项的增长抵消了住房与二手车价格的下降，或使4月总体CPI保持粘性。

该份数据将为美联储在6月议息会议中的决策给予重要指导作用，根据CME的FED Watch预测，美联储在6月暂停加息的概率为78.8%，加息25个基点的概率为21.2%。上周的劳动力市场数据表现仍然强劲，若本周的通胀数据出现了超预期的反弹，或使美联储在6月加息25个基点的概率上升，这或使市场开始计价美联储加息预期的升温促使股指出现一定程度的反弹，但预计是短期的。反之，若通胀数据低于市场预期的5%，美联储暂停加息概率升温，促使股指下跌。

道琼斯指数本周的前两个交易日表现疲软，今晚的走势或出现下图的两种情况，第一种则是通胀反弹，加息预期升温，道指短期反弹随后触及阻力34300附近后下跌。

第二种情况则是通胀超预期进一步下行，道指直接下跌。
 


道琼斯工业指数 DJI —— 日线图
来源：CMC Markets（5月10日）

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欧元兑美元自4月以来上涨放缓，目前在1.11附近遇到明显阻力，多空分界线在1.115，价格在没有涨破这两个区域的情形下或面临向下调整的需求，目标：1.05。

 
欧元兑美元 EUR/USD —— 日线图
来源：CMC Markets（5月10日）

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现货黄金1小时级别在近两个交易日反弹后，小时级别MACD出现死叉或出现短期修复，目前价格仍处于上行结构中，以回调后的低吸策略为主。下方支撑：1990。


 
现货黄金 XAU/USD —— 1小时图
来源：CMC Markets（5月10日）

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