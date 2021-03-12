美债需求不减，美元打开新一轮跌势？

本周科技板块强势反弹，带动美股大盘继续走升。周四美国三大股指再次全线收涨，纳斯达克指数在三个交易日内反弹幅度达8%， 道琼斯指数与标普指数分别创出历史新高。美国达科技公司的股价均在周四上行，特斯拉汽车股价反弹幅度达5%，苹果与脸书等股价涨幅分别在1%与2%以上。同时美元连续三个交易日下滑，美元指数有周而高位92.45下滑至91.41，潜在进入新一轮跌势。

那么美元走跌、美股持续涨势的近期主要基本面因素是什么？

美国众议院在周三通过了1.9万亿美元的新冠援助资金计划，总统拜登在周四完成最后的签署，刺激股市风险投资情绪再度走升，因投资者相信美国经济将进入加快反弹阶段。同时，空前规模的财政刺激计划打压了投资者对美元避险的买需，引发美元数日承压下滑。

美国政府公债收益率持稳，近期公债发行显示市场需求稳定，移除了投资者对公债收益率走高将引发美联储将提前收紧财政政策的担忧。这也是科技板块强势反弹的直接原因。既然美国政府公债率涨势回落，美债造抛售的行情被大大缓解，降低了市场对美元的需求。

美联储在上周的会议上重申了在较长的时间内坚持现行的量化宽松规模，与近期的基准利率水平。这为股市与其他风险资产继续走升重固了基本面的基础，则美元还难以建立长期反弹走势。

美元或在近期继续回落

美元的近期跌势有望在短期内持续，直接的原因是由于美国政府公债收益率的涨势在近期消退。投资者将继续保持对风险资产的投资偏好，同时大宗商品价格走强的情况下带动商品货币走高，给美元造成下行压力。另外，美国政府的财政刺激计划的出台，将给美联储削减QE与升息带来压力，其不会在通胀率无明显好转与劳动力市场仍然疲软的情况下做出任何有关紧缩货币政策的表态。这些都将成为近期打压美元的主要因素。

CMC Markets美元指数-日线图

CMC Markets美元指数的盘面上看，之前浮现的双底形态已经被跌破，有望回到底部横盘整理的区域，其下方的潜在支持位置为1月6日低点943附近。上行的关键潜在阻力在962左右（斐波那契38.20%回荡线）。美元指数只有再次上破此位置，才有机会再次打开涨势。从随机震荡指标看，stoch在超买区域出现下行走势，说明近期美元的下行压力较大。



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