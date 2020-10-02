周四由于投资者对美国有关新增的新冠援助资金计划进程保持观望态度，股市有失上行动能，道琼斯指数小涨0.13%收盘。但科技板块依然强劲，纳斯达克指数上扬1.42%，至11326.51点。

能源与航空板块拖累道指下行

油价再次大幅下滑，能源成为道琼斯指数的领跌股票板块。根据路透社调查数据，石油输出国组织（OPEC）9月份平均产量较8月份增加16万桶/日，同时利比亚油田恢复生产，其石油产量升至27万桶/日，投资者加深对新冠疫情引发需求短缺的疑虑，再次抛空油市。美国石油WTI期货价格周四大跌近4%，至38.64美元/桶。另外，由于新增的经济刺激计划中包括对美国航空公司的援助项目，航空板块昨日在数日连涨后显现回落迹象，也成为拉低道琼斯指数的主要因素之一。但若此计划推出成功，航空板块股票或将有进一步的走强趋势。

美国9月份ISM制造业PMI显示连续四月扩展

美国９月份的ISM制造业采购经理人指数（PMI）录得55.4，较8月份有所下滑，但仍然保持在4个月连续的扩展区间。同时，截至上周美国申请就业金人数录得1176万人，较之前下降了98万人口，但8月份的个人收入较前月减少2.7%，预示美国个人消费将受到拖累，通胀率将继续保持低位，甚至可能出现通货萎缩。美国经济恢复出现明显放缓的迹象，潜在对新的救援计划形成进一步的推动。特别在临近美国大选只有数周之遥，总统特朗普将竭尽全力推进新的经济刺激法案达成协议。

日内非农数据将潜在引发市场双边震荡行情

根据市场预期，美国9月份将非农业就业岗位将增加90万个，较之前明显放缓。有可能潜在引发美国股市以及汇市的双边震荡行情，9月份美股市场经历了较大的修正波动，10月初的反弹趋势初见端倪。但投资者对经济恢复、美国大选以及近期的经济刺激计划进程更加警觉。既然美国经济恢复放缓成为事实，投资者对资金的投放可能更有多元化的趋势，则市场交投可能出现多空博弈的行情而引发双边震荡。

技术分析

美国纳斯达克指数（现金）-日线图

美国纳斯达克指数的日线图中显示，自9月份低位10664附近反弹后，其一直保持平稳反弹的趋势。技术形态上，前期的牛背离反弹已经成为建立，并且昨日的收图有突破斐波那契50.0%回荡线的阻力迹象，其重要的前期阻力在周三高点11536附近。保利加通道上轨有开口迹象，其上行动能有望保持，并且MACD显示“金叉”，并试图突破零轴向上走势。潜在的进一步多头目标在11762(61.80%回荡线)，若能突破纳指有望重新回到8月份高位12000水平之上。



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