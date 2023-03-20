欧美银行危机引发黄金急涨10%，但也许也只是一个开始

近两周以来的美国硅谷银行(SVB)破产与瑞士信贷(Credit Suisse)危机震撼全球金融市场，欧美债市出现自2008月2020年金融危机以来最大幅度暴动，投资者担忧这将是全球经济危机的前兆，引发避险资产，包括黄金、国债以及日元大幅上行。其中，黄金期货自硅谷银行事件在3月9日以来涨幅达10%，在上周五触及11个月高位1,990。那么，支持黄金急涨的原因除避险情绪，还有哪些重要的因素需要投资者关注？金价涨势是否可以在中长期保持？

黄金与美国政府公债的正相关走势

实际上，在美美联储2022年3月份开始升息以来，黄金便一路承压下行，但黄金并不是紧密的追踪美联储利息决议的周期而运行，更准确的说，黄金走势与美国长期政府公债走势才具有同步走势。因在硅谷银行事件爆发以后，美国政府公债收益率出现大幅下滑，美国2年期政府公债收益率自3月初最高5.1%以上急跌至当前的4.6%，美国10年期政府公债收益率由3月高点4.07%下跌至目前的3.4%。美国政府公债收益率变化是美联储调整利息决议的预期反应，说明市场对联储减缓升息幅度甚至停止升息的押注大幅走强。在此种预期中，美元开始走软，进一步支持黄金的上行趋势。

来源：CMC Markets NG 2023年3月20日 （点击看大图）

瑞银30亿瑞郎收购瑞信，央妈联手释放美元流动性

上周三，由于瑞士信贷的最大股东沙特国家银行宣布不将继续对其注资，引发瑞信股价大跌，随后瑞士国家银行出手救市，将向瑞信提供540亿瑞士法郎。周末，再经瑞士政府干预，瑞士最大银行瑞银UBS决定以35亿美元收购瑞信，瑞士央行向UBS提供1000亿美元的资金以促成此项目。美联储对此收购项目拍手叫好，同时，以美联储牵头，与加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行以及瑞士央行共同释放美元资产流动性。这些举措引发了周一亚洲时段股市反弹，同时黄金出现小幅回撤。多种迹象表明，美联储即便在本周继续升息，也是“名存实亡”，其向市场释放流动性即以放债的形式提供货币量，便意味这很难保持激进的升息路径。或者说，美联储已经接近升息周期的终点。

那么，本周的焦点将在美联储的议息会议上，若其符合市场预期开始放鸽，很可能引发美元的进一步下行，以及国债与黄金的再次走升。

黄金走势技术分析



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