一周展望：特斯拉、奈飞财报来临！中国第二季度GDP

上周主要产品涨跌幅

来源：CMC Markets

本周重要经济事件和数据

中国第二季度GDP —— 周一

中国经济在第一季度出现了反弹，GDP季环比增长2.2%。 增长是由去年 12 月放松新冠限制后中国经济重新开放推动的。 今年第一季度零售额也强劲反弹，但由于农历新年以来经济活动大幅放缓，消费的反弹在第二季度似乎已经失去了增长动力。

5月份中国社会消费品零售总额同比增长12.7%，增速低于4月份的18.4%。 4 月份的快速增长得益于去年同期基数较低的推动，当时新冠疫情封锁导致零售额下降 11.1%。 因此，虽然我们看到零售销售有所改善，但实际上的增长并不强。 6月份，市场预计社会消费品零售同比增速将放缓至3%。

中国最近的通胀数据凸显了需求疲软。 6 月份生产者价格同比下降 5.4%，创 2015 年以来最大降幅。与此同时，6 月CPI 同比跌至两年低点 0%。

得益于去年同期疫情封锁带来的较低的基数，市场预期中国第二季度GDP同比增长7.3%，但环比预期放缓至0.6%。 市场预期6 月份规模以上工业增加值同比增长 2.7%，低于 5 月份的 3.5%。

美国6月零售销售 —— 周二

美国第二季度前两个月零售额增长稳定，4 月份环比增长 0.4%，5 月份环比增长 0.3%。 与此同时，消费者信心一直在增强，而通胀预期一直在下降，消费市场的稳定支撑着美联储在7月进一步加息的预期。

尽管人们担心制造业放缓可能会拖累更具弹性的服务业，但由于就业市场强劲，市场预计 6 月份零售销售将环比增长 0.4%。

特斯拉财报 —— 周三（盘后）

特斯拉于 4 月 19 日公布了第一季度业绩，营收、利润和总毛利率均低于预期，导致该公司股价回落。 到 4 月底，该股已在 150 美元左右筑底。 此后，该股已上涨 80% 以上。截至7月14日收盘，股价为 281.38 美元。 自 5 月 26 日起，特斯拉股价连续 13 天上涨，有报道称包括福特、通用汽车、大众和梅赛德斯在内的许多同行将采用其美国充电标准。

第二季度，特斯拉继续调整汽车价格，根据市场力量提高或降低价格。 结果，特斯拉在第二季度的交付再创历史新高，交付了 466,140 辆汽车，同比增长83%

在第一季度，特斯拉由于降价和原材料、商品、物流和维护成本的上升，毛利率从一年前的29.1%大幅下降至 19.3% 。 其一季度的自由现金流从去年同期的22.28亿美元大幅下降至4.41亿美元。因此，特斯拉必须保持着持续高增的销售以弥补利润率的损失。我们虽然看到了二季度的交付数据创出新高，该数据也支撑着股价来到了280美元以上。但该数据的强劲是建立在去年同期上海封锁造成的低基数。因此，投资者将面临一种担忧，特斯拉的销量能否在下半年经受住全球需求放缓的挑战，利润率的下滑是否能支撑股价继续走高，以及特斯拉能否在今年实现马斯克在不久前所说的全自动驾驶。

彭博社预期特斯拉第二季度营收为244.8亿美元，EPS预期为0.71美元。

奈飞财报 —— 周三（盘后）

尽管第一季度业绩导致 Netflix 股价短暂下跌，但该流媒体平台股价自5月以来迎来飙升。 自年初以来累计涨幅超50%。 该公司第一季度收入为 81.6 亿美元，每股利润为 2.88 美元， 用户数量的增长也令人失望，增加了 175 万，低于预期的 241 万，达到 2.325 亿。 至于第二季度，随着 Netflix 在5月推出付费共享服务，其订户数量可能会再次出现下降。 除亚太地区外，所有地区的用户数量均低于市场预期，其中拉丁美洲的用户数量下降了 45 万，但亚太地区 146 万的增长抵消了这一下降，目前该措施已在部分国家和地区取消。

即便如此，Netflix表示，预计 2023 年全年将产生 35 亿美元的自由现金流，高于此前预期的 30 亿美元。短时间的用户数量减少可能不会过度减缓可持续现金流和稳定利润率的总体趋势。彭博社预期奈飞在第二季度营收为82.7亿美元，EPS预期为2.9美元。

以下是具体经济数据和事件：

周一：中国第二季度GDP

中国6月社会消费品零售总额

中国6月规模以上工业增加值

中国6月城镇调查失业率

美国7月纽约联储制造业指数

周二：美国6月零售销售

加拿大6月CPI

美国6月工业产出

美国7月NAHB房产市场指数

澳联储7月货币政策会议纪要

周三：新西兰第二季度CPI

英国6月CPI

特斯拉、奈飞、高盛财报

周四：中国7月LPR利率

澳大利亚6月失业率

美国7月费城联储制造业指数

台积电财报

周五：日本6月CPI

本周重要产品关注

纳斯达克100指数 （NDAQ 100 Cash） —— 周线图

来源：CMC Markets（7月16日）

纳斯达克100指数上周冲高触及自去年1月以来的高点，可看出15700附近为21年11月 – 22年1月的平台阻力区域。周线级别纳指100触及上行通道的阻力关口附近。上周五价格冲高回落，投资者需观察价格本周能否突破该阻力区域，若失败或出现短期修复，下方支撑：15100。

特斯拉（TSLA） —— 日线图

来源：CMC Markets（7月16日）

特斯拉股价周五冲高回落，目前价格仍在5日均线之上呈现缩量上涨态势。上方284为一个短期阻力区域，考虑到近期股价的走势主要由交付量的超预期增长推动，目前该利好已经被基本消化，投资者或将注意力更多的集中在其利润率上，若出现不及预期不排除可能面临一定的短期修正风险。下方支撑：265 – 266。

Netflix (NFLX) —— 日线图

来源：CMC Markets（7月16日）

奈飞近期股价与纳指100走势基本趋同，周五冲高收阴，该位置也为2022年2月的跳空下跌的阻力区域附近。从图形结构上看，其股价近期的走势开始出现放缓，投资者需观察价格突破460的阻力，若失败不排除在此处面临一定的调整需求。

现货黄金 XAU/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（7月9日）

现货黄金在过去的两个交易日涨势放缓，价格在1960上方面临一定的阻力。美元指数近期的连续下跌助推了黄金走高，当前黄金的策略仍以逢低看多为主，首先关注5日均线支撑1945附近，第二支撑为1935。



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