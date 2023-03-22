电动汽车价格战会削弱特斯拉的股价吗？

随着多家新能源汽车制造商在中国这个全球最大的电动汽车市场降价，竞争将会进一步加剧。 特斯拉可能会面临来自国内企业的压力，尤其是在政府补贴结束后，销售增长可能面临放缓的情况。

由特斯拉引发的中国电动汽车价格战仍在继续，宝马和大众成为最新加入竞争的汽车制造商。

3 月初，宝马将其 BMW i3 在中国降价了近 10 万元人民币。 一周之内，大众汽车也跟随效仿，将多款车型的价格降低了 4万人民币。

宝马降价的决定导致中国新能源汽车公司的股票大幅抛售，包括比亚迪 [1211.HK]、蔚来汽车 [NIO]、理想汽车 [LI] 和小鹏汽车 [XPEV]。

宝马股价今年迄今上涨 13.8%，但过去一个月下跌 4.8%。 大众汽车股价在相应期间上涨了 3.5%，下跌了 9.2%。

降价可能打击投资者的信心



当特斯拉去年 10 月开始在中国降价时，目的是刺激市场的需求。 根据招商银行国际的数据，在年底进一步降价之后，1 月 9 日至 15 日期间的销售额同比增长 76%，但此后需求停滞。 中国乘联会数据显示，2 月份特斯拉的销量增速同比放缓至 32%。

摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯写道：“与早些时候引发强烈需求反应的降价不同，这一轮没有看到后续行动，因为消费者等待进一步降价。”

乔纳斯在 3 月 10 日发布的一份报告中表示，需求放缓正在打压投资者的信心。 需要在第二季度实现销售增长才能重拾信心。 然而，长期的价格竞争可能会加剧消费者在下订单时的犹豫。一场全面的价格战将促使消费者保持观望，等待更多促销活动和折扣的到来。

令特斯拉雪上加霜的是，中国电动汽车市场的领导者比亚迪在 2 月底和 3 月份再次降低了某些车型的价格。

缺乏政府补贴可能会阻碍销售持续增长



过去几年，国家补贴一直在推动中国的电动汽车销量，电动汽车购买者补贴于 2010 年首次推出，原定于 2020 年结束，但由于疫情的因素，补贴延长至 2022 年 12 月 31 日。

ING 大中华区首席经济学家Iris Pang认为，随着电池成本上升，汽车制造商将不得不继续提供折扣以维持销售，除非中国政府再次开始提供补贴。但目前财政负担已经增加，政府可能不希望在经济复苏时通过补贴来提振消费。

如果不会有进一步的刺激措施，Pang 预计电动汽车的市场份额将从去年的 26% 略微上升到 2023 年的 27.5%。但如果政府真的重新引入补贴，这一份额可能会上升 30%以上。

特斯拉的股价昨日跳空高开，并突破底部盘整区域，从结构上看仍处于反弹趋势之中。从整体均量上不及1-2月，若价格后续能持续放量或推升股价进一步挑战2月高点216。

特斯拉 TSLA —— 日线图（3月22日）来源：Investing.com

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