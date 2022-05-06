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美股上演“一日游”行情，今晚非农有哪些看点？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

06 May 2022, 06:00

日美股大幅回落，完全抹去了加息后的所有涨幅，让美股投资者迎来了自 2020 年以来最糟糕的日子之一。

 

道琼斯工业指数下跌逾千点，报33032.45点；纳指下跌 4.44%，报 12901.47点；标准普尔 500 下跌 3.21% ，报4,156.68点。VIX恐慌指数昨日再次向上攀升，市场情绪处于恐慌状态。

图片来源：Tradingview

图片来源：CNN Business

图片来源：CNN Business

 

在昨日的分析中，我们有强调美股在加息后的涨幅为利空兑现后的情绪表现，在鲍威尔消除了加息75个bp的预期后迎来反弹，但美联储并不是美股的朋友，美联储在现阶段将抑制通胀作为首要任务，紧缩政策将贯穿全年，而鹰派基调在7月前或将不会发生改变。因此反弹的持续性很难保持。从过往历史来看，标普500指数在2018年时跌幅达20%时，美联储才停止了加息步伐。

 

可以预见的是在接下来的两次会议美联储或将继续加息50个基点，而市场昨日的表现显然超出了预料，仅在暴力拉升的第二天就上演惊天逆转。从当前的趋势图形来看，标普500指数昨日再次下探4100附近，随后反弹至4150附近，目前仍围绕该区域进行争夺，短期方向不明。

 

从周线啊级别来看，标普500指数目前呈现空头顶部形态，本周的最后一个交易日若继续表现不佳，跌破蓝线区域4150附近，周线收阴，标普500指数或进一步下挫测试4000整数关口附近的支撑。

标普500指数 SPX500 —— 周线图

图片来源：CMC Markets

 

而下周三美国将公布4月的CPI数据，美股在现阶段能否止跌取决于下周数据是否回落，通胀拐点的出现能一定程度上缓解加速紧缩的预期。

 

关注今晚美国4月非农就业数据

 

今晚北京时间20：30，美国劳工部将公布4月非农就业报告。汤森路透预期4月非农就业将增长39.1万人，相较于3月的43.1万人有所下降。失业率预计将下降至3.5%。尽管劳动力需求保持在较高水平，但餐饮活动已恢复至疫情前的正常水平，在劳动力市场紧张的春季招聘季节，经季节性调整的就业增长往往会放缓。

图片来源：US Bureau of Labor Statistics, Goldman Sachs Global Investment Research

图片来源：US Bureau of Labor Statistics, Opentable, Goldman Sachs Global Investment Research

 

美国就业岗位空缺数量较前一个月增加20.5万个，达到1154.9万个，高于市场预期的1100万个，就业岗位持续短缺。3月的职位空缺率攀升至7.1%。这一比例高于2月份的7.0%，与去年12月份的历史最高水平持平。零售业和耐用品制造业的职位空缺分别增加了15.5万个和5万个。运输、仓储和公用事业的职位空缺减少6.9万个; 地方政府教育空缺减少 4.3万个; 联邦政府空缺减少2万个。南部地区的就业机会增加了。与此同时，创纪录的450万美国人辞职。

就业市场对工人的需求强烈，而这会持续性的引发工资上涨，造成价格压力。从最新的ISM制造业和服务业的数据都显现出就业挑战持续且恶化。据Challenger, Gray & Christmas公布的报告显示，4月份裁员人数较上月增加了8%，3月份的增幅为5%。该公司高级副总裁Andrew Challenger 在公司报告中表示：“裁员计划似乎正在增加，尤其是在公司评估市场状况、通胀风险和资本支出的情况下。” “尽管如此，职位空缺仍处于历史高位。被裁员的工人将有很多机会，而且可能会很快重返工作岗位。”

 

另外，周三的ADP 报告显示，美国 4 月份私人雇主增加了 247,000 个工作岗位，仅为 3 月份水平的一半左右，是两年来最低的，因为劳动力市场徘徊在充分就业状态。

 

市场预计，4月平均时薪上涨0.4%，同比增长5.5%。每周平均工作时间预计将攀升至34.7小时。

 


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