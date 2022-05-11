要变天了？美国4月通胀或见顶？标普打响4000点保卫战

随着美联储在近期立场日益强硬的背景下，市场在本周美国CPI数据公布前剧烈震荡，市场将密切分析该数据，以寻找通胀见顶的迹象。

物价涨幅飙升至1980年代初以来的最高水平，因疫情后需求激增，加上全球供应链陷入困境，并引发市场担忧美联储激进的遏制措施可能导致经济陷入衰退。

美国劳工部上周五公布的就业报告首次显示出就业市场放缓的迹象，当月工资增幅从0.5%降至0.3%，同比增幅稳定在5.5%。

通货膨胀的迅速上升正促使美联储在大幅提高利率的同时，对其8.9万亿美元的资产负债表进行去杠杆化。这使得股市进入了回调区域或熊市。通货膨胀上升的两个主要原因是疫情带来的需求激增和供应链问题。

能源和食品价格是通胀飙升的直接驱动力，俄乌战争加剧了这一问题。3月份能源价格同比上涨32%，环比上涨11%，其中汽油价格飙升18.3%。根据美国汽车协会的数据，3月份汽油平均价格创下历史新高。家庭消费食品环比上涨1.5%，食品价格同比上涨10%，为40多年来最快的年度增长。4月份，汽油和柴油价格基本持平，这将有助于降低通胀涨幅，因为这两个价格在CPI中约占4%，3月份同比上涨48.2%。然而，4月份天然气价格上涨，这将在一定程度上抵消汽油的影响。

过去六个月，通胀率从5.4%大幅上升至8.5%，而一年前为2.6%。过去6个月的环比利率是：

10月0.9%，11月0.8%，12月0.5%，1月0.6%，2月0.8%，3月1.2%

这相当于六个月增长4.8%，一年增长9.6%。

凯投宏观(Capital Economics)预计年底通胀率将低于4%。其资深美国经济学家迈克尔•皮尔斯在4月中旬写道：“虽然我们预计，3月份8.5%的CPI仍将继续处于令人不安的高位，未来几个月之前开始回落在下半年更明显。最近几周，汽油价格已经部分逆转了3月份的飙升，但4月份的降幅将不大。天然气价格飙升也将部分抵消这一影响，天然气价格飙升将进一步推高电力和公用事业价格。” 2023年通胀率预计为2%

TradingEconomics预计2023年的通胀率将在1.9%左右，这将使通胀率回落到美联储的目标水平。到本季度末，美国的通胀率预计将达到7%。到2023年，美国的通胀率预计将在1.9%左右。

在今年剩下的时间里，不太可能出现逐月的通货膨胀。要使通胀率按照预测降至3%至4%的区间，汽油、柴油、天然气和二手车等各类商品的价格都需要下降。幸运的是，二手车价格可能已经见顶。

图片来源：Manheim

市场预计4月份消费者价格指数(CPI)的月度增幅将大幅回落，从3月份的1.2%降至4月份的0.2%，同比增幅为8.1%，比之前的8.5%低了0.4个百分点。剔除食品和能源价格，核心CPI预计环比小幅上涨0.4%，但同比从6.5%降至6.0%。

最近的调查数据，尤其是美国供应管理协会(ISM)采购经理人指数(PMI)显示，4月通胀的两个主要驱动因素——供应短缺和持续的工人短缺仍是重大阻力。

周二，全美独立企业联合会(NFIB)商业乐观调查显示，32%的受访者将通胀列为他们最担心的问题，创历史新高，但报告物价和工资上涨的受访者较少。

如果通胀符合预期，这将是自COVID衰退最严重时期以来，年化通胀率首次出现实质性下降。

周四公布的生产者价格指数(PPI)，反映了美国企业在工厂获得商品和服务的价格，预计也将呈现类似情况。市场普遍预计，整体PPI将大幅放缓，扣除食品和能源项目后的放缓幅度较小。

关注标普500能否守住4000大关

标普500指数在周一测试了4000整数关口，周二在该位置进行了激烈的多空争夺，日高曾反弹至4069.77点，但在美联储官员坚定的鹰派发言下，反弹趋势并未延续。

根据CME的FED Watch的预测来看，自上周五美联储巴尔金在向市场投放不排除加息75个基点的声音后，市场对于6月加息50bp的概率为83.9%，75bp的概率为16.1%。而从5月11日的FED Watch的数据显示来看，6月加息50bp的概率为90.7%，75bp的概率已降至9.3%。因此，短期来看最恶劣的恐慌情绪或将得到缓解。随着今晚通胀数据的公布，若数据如市场预期一样呈现回落，这将为标普500指数在4000大关提供一定的支撑。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.