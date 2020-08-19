在经过数日努力后，美国标普500指数终于突破新冠疫情前创出的历史新高，全部收复之前的失地，创出另一个新高。此前，因受到新冠疫情影响，标普指数自2月23日高点在短短一个月内急跌30%。目前三月份谷底反弹幅度达54%，再次刷新历史新高，也只用了5个月的时间。那么，标普指数是否还有进一步上行的空间呢？没错，是的。

美国标普500指数 来源： CMC Markets

美国标普500指数与道琼斯指数相比，包含的成分公司更多，因此更广泛的反映金融市场的情况。标普指数以股票上市量为权数，采用加权平均发来计算，所以相比道琼斯30指数具有更强的代表性，同时，也比科技成分占主题的纳斯达克指数囊括更广泛的行业，所以风险更加分散。

支撑标普指数反弹的基本因素主要有两点。首先，支持美美联储宽松的货币政策与美国政府的财政经济刺激措施是支持股市继续走高的政策面支持，低利率与大规模资产购买的计划在相当长的一段时期不会改变。美国政府的经济补助计划同时支持消费行为与投资信心。其次，美国自5月份经济重启后的各项经济数据呈现持续反弹，就是支持投资信心的情绪面基础。从非农就业数据、零售数据、制造业与服务业PMI都有连续反弹的趋势。

从具体成分板块看，在标普500指数中，近3-6个月内，非消费必需品是拉动标普指数反弹主要带动力，这里主要是由于网商业务因疫情影响而出现实现销售猛增，这里包括亚马逊、ebay、多米诺披萨（Domino’s Pizza）等，这些公司因疫情效应而受益。亚马逊公司二季度财告公布，营收净增长40.2%。其次，是信息科技板块，如苹果、谷歌和网飞等大企业科技公司，第三是医药板块，典型的包括辉瑞制药（Pfizer Inc.）、克莱德科学研究中心（Gilead Sciences , Inc.）, 显然这些是受到疫情而受益的企业。

美国标普500指数各板块表现

来源： Trading View

从以上三个重要引领标普指数上行的行业看，其在三季度的表现将有可能继续保持强劲走势，疫情效应与经济反弹状态将持续到年底。而政策面的支持在相当长的一段时间不会改变，近期美国国会将推出新的至少1万亿美元的经济刺激计划将可能是进一步推涨股市上扬的基本面因素。

技术分析

美国标普500指数（现金）– 日线图

日线图上看，美国标普500指数的近期进一步上行潜在目标看3457附近（斐波那契延展线50.0%回荡线），然后是3581左右（61.80%）。近期的潜在支持在3333附近（38.20%）。随机震荡指标MACD与stoch 显示其上行的动能仍然强势，其上行趋势没有改变。

投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.