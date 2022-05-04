风险投资意愿回暖，支撑大盘反弹，澳元在澳联储升息后急涨

周二，美国三大股指第二个交易日全线上行，因投资者认为明日将公布的美联储会议结果不会超出市场的预期而进行抄底操作。预期美联储将在明日公布升息50个基点，并且开始以每月9500亿美元的速度进行缩减近9万亿美元的资产负债表。因为美联储主席鲍威尔已经对本次升息以及缩窄的计划进行明确表态，4月份美国股市一路下行，或已经消化了升息的预期，美股有望在年度低位出现 “买事实” 的反弹行情。

另外，港股在劳动节假日后第一日开盘小涨0.06%，但自日内低位反弹。今日早盘下挫逾1%，主要受中国科技龙头包括阿里巴巴，百度，京东与腾讯的拖累，一方面受到中国经济封锁的拖累，另一方面存在美联储升息的避险情绪。但港股的基本面仍或受到中国刺激经济的宏观利好支持，若美股在明日出现持续反弹，则有望受到情绪面的支撑继续走升。

升息风险犹存，明日或出现高幅震荡行情

虽然5月份美股出现小幅反弹，但投资者仍然较为显现较为谨慎。为抑制40年高位的通胀，美联储收紧货币政策的速度可谓是空前，尽管美国经济仍然强劲，但激进的紧缩货币政策或引发经济衰退，甚至是金融危机。美国第一季度GDP意外缩水1.4%, 但通胀仍然高居不下，意味美国正步入 “滞涨” 时期。如果美联储继续加码紧缩速度，将引发美国股市的再次抛售。以成长股为主要权重组份的纳斯达克指数上周再次跌至熊市，及年度跌幅超20%，给投资者敲响警钟。但相反，如果美联储完全符合市场的预期，或者放出减速收紧的信号，都可能引发美股的报复性反弹。

纳斯达克指数 – 日线图

纳指在技术心态上仍然具有潜在筑底形态，尤其是stochastic自超卖区域向上形成“金叉”，MACD也同时显示下行动能的减弱。日内的关键潜在阻力位置在昨日的高点13，183，若能够突破则进一步的上行潜在目标在23.6%的斐波那契回荡线附近,13，690， 然后是14，000（50日均线）。年内的关键支撑在12，812-13，000的区间，若能守住则纳指有望在5月份持续强势反弹。

美元指数在疫情峰值震荡，或有回撤需求

美元受到美联储升息预期与美债收益率飙升的支持持续坚挺，美元指数已经来到自2020年3月份疫情时的最高位置103以上，并且在高位窄盘震荡四个交易日，技术上出现回撤需求。昨日，美国政府10年期公债收益率自四年高位小幅回落，显示债券市场对美联储会议的警觉。若美联储复合市场预期或者有偏放缓升息的信号发出，都有可能引发美元回撤。

另外，澳元兑美元急涨，因澳联储意外升息25个基点，高于此前预期的15个基点。澳联储由鸽转鹰，因上周公布的澳大利亚第一季度消费者物价指数飙升至环比5.1%，为自2008年以来最高，澳联储终于加入央行升息潮，引发澳元兑美元的触底反弹行情。

澳元/美元 – 日线图

技术形态上，澳元/美元出现潜在的筑底形态，有望继续反弹，潜在的日内阻力价格在0.7174附近，然后是0.7266.重要的潜在支持在周一低点0.7030附近。



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