俄乌局势放缓，冒险投资意愿重新抬头，黄金、原油回落

周二欧股、美股全线反弹，因近期主导市场投资情绪的紧张俄乌关系有所放缓，引发冒险投资意愿重反金融市场。美国科技板块领涨大盘，科技股份权重较大的纳斯达克指数上扬2.5%。在国际市场的推动下，今日亚太方面的股市也可能迎来利好。但投资者将会把注意力重新转到美国联储政策上，明日的1月份美联储议息会议纪要将为市场关注的焦点。

美股为何上蹿下跳？

自一月份以来引发美股震荡走跌的主要因素是美联储的骤然转鹰口径，其在二月份的议息会议上表示将加快缩窄的步伐，最早将于3月份结束购债后开始上调基准利率，并且在今年开始缩减资产购债表。甚至在上周美国1月份的通胀率再次创纪录走高后，债券市场预期美联储3月份升息的幅度高达50个基点。

美股市场的波动是主要来自于美债收益率骤升，引发科技公司的估值被下调，尤其是一些第四季度财告欠佳，并且下调一季度指引的公司被大幅抛售，杀估值为一些科技公司股价跳水的主要因素。一些科技公司包括脸书母公司Meta Platform，奈飞与特斯拉都出现股价大跌的行情。从1月底与2月初出现的反弹可以看出投资者已经对一些跌幅过重的科技公司开始抄底操作，但整体美股大盘仍然行走于跌势中。在俄乌关系出现缓和后，美联储明日的议息会议摘要或将引发再次大幅波动。从市场情绪与技术图表上看，美国三大股指短线的进一步反弹机会可能较大，但仍然难以形成长期行情。美国纳斯达克指数的上行阻力主要看200日均线附近15000整数关口。

美国纳斯达克指数 -日线图

黄金回撤，或面临进一步的下行压力

黄金的近期走势受两个因素主导，一方面受到避险交易情绪支持，另一方面受到国债收益率飙升打压。所以当金融市场情绪处于较大的恐慌状态中，黄金的避险功能往往占有主导而急涨，但一旦避险需求走低，黄金将重新受到基本面压力，美债收益率对其打压的因素会再次成为主导。所以鉴于地缘政治风险下行，美股反弹的环境中，可能对金价形成再次压力。黄金价格的近期重要阻力位置在1870-1877的区间，如果日内继续回落，进一步的潜在支持位置在20日均线1820附近。

黄金 -日线图

原油面临技术回撤，需关注重要支撑位

原油一路飙升，也是受到两方面因素导致，一方面是全球经济在后疫情的复苏时期，需求激增与供给不足为主线因素，尤其在俄乌局势居于紧张时，更加引发供给方面的担忧。另一方面，在美国进入货币紧缩的周期后，能源作为价值性股票板块被炒高，以作为对冲科技股下滑的风险。但油价已经连续飙升数月，技术超买严重，回撤的需求较高。对于油价的仍然负面消息都可能触发卖盘。美国中质原油日内的支持位置首先看20日均线附近89.44美元，如果突破中期的潜在回撤位置可能在85美元附近。

美国西德克萨斯原油 -日线图



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