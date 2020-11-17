昨日美股自高位小幅回落，一方面受到美国欠佳的10月份零售数据拖累；另一方面，新冠疫苗引发的股市急涨后引发部分获利回吐交易。但金融市场风险投资人气仍然不减，美国三大股指均在尾盘缩减跌幅收盘，新冠疫苗的积极消息提振航空与能源板块，为领涨大盘的主要成分股。继上周美国辉瑞制药与BioNTech宣布其新冠疫苗具有90%的有效率后，美国医药公司Moderna紧追其后，在周一宣布其疫苗94.5%的有效率。投资者寄望新冠疫苗将在不久的将来使人们的生活恢复正规，航空公司股价均自上周以来大幅上行。

美国10月份零售数据欠佳，美元继续走软趋势

昨日公布的美国10月份零售数据月度涨幅录得0.3%，差于预期值0.5%；9月份修正值为1.6%，较初值1.9%下滑。表明在7月份的失业补助停止后，美国消费行为迅速减缓，并且近期的新冠受染人数激增对消费信心形成进一步压力。但投资者可能将此数据视为积极信号，寄望美联储或在12月份中对资产购买规模进行扩大，也同时期待拜登上台后将推出新的财政刺激计划。美元在这种预期中继续走跌，美元指数自11月初的94.35一路下滑，昨日收盘于92.43. 同时，美股有望在此种预期中，经过短暂回撤后继续走创新的历史新高。

比特币涨至3年高位，突破17000关口

比特币协同其他风险资产自3月份以来V型反弹，昨日比特币大幅收涨4%，突破17000关口，创自2018年1月份以来高位。比特币自3月末低位3880，至今的涨幅已达54%。新冠疫情后各央行货币宽松与近零的利率，提升投资者对虚拟货币的投资意愿，同时美元走软，也为鼓励比特币上行的重要因素。比特币有望延续上行动能，进一步试探2017年12月份高位19000关口以上。

比特币-日线图

比特币有望继续保持上行动能，潜在的进一步上行目标在18415（斐波那契延展线100.00%），但RSI现实其在超买区间可能出现短期回撤，日内的潜在支持集中在10日均线16161附近。

美元兑人民币继续走软

美元兑离岸人民币继续走弱，昨日美元兑人民币再次跌至自自2018年6月份以来的低位6.5478。周一录得的中国10月份零售数据虽然不及市场预期，但较9月份上涨。新冠疫情后的中国经济恢复持续强劲，美联储货币宽松与近零利率引发美元贬值，使得人民币对美元自5月份以来持续升值。

美元/离岸人民币-周线图

美元兑离岸人民币已经破位6.6关口下滑，从随机震荡指标MACD与STOCH看，其下行趋势有望延续，在未来几个周有望继续下探，进一步的潜在目标在6.4387附近（斐波那契延展线78.60%），然后是2018年4月份低点6.2330左右。



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