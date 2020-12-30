美国三大股指在周一续创历史新高后，在周二高位回落。道琼斯指数与标普指数均小跌0.22%收盘，纳斯达克指数下滑0.38%。 一方面，交易者获利回吐，令大盘技术性回落。另一方面，美国参议院多数派领导人米奇. 麦康奈尔否决了将救济金提升至2000美元的议案，引发投资冒险情绪有所消退。但金融市场基本面拉升股市与其他风险资产继续走升的行情并没有改变，2021年我们或可以看到全球股市的继续牛市，美元继续走弱，带动非美元货币以及原油、黄金等大宗商品价格的继续走升。比特币也或将在新年继续走强行情。

央行货币量化宽松将刺激股市继续走强

各大央行与刺激性财政政策为推动股市继续走高的政策性因素。受到新冠防疫措施影响，美联储以及其他主要经济体央行自３月份以来实行空前规模的货币量化宽松，并将保持近零利率相当长的一段时间.同时，各国政府的大规模财政刺激政策，意味着财政赤字将继续扩大，政府债务将迫使央行不断扩大量化宽松规模以支持资金流动性。极度宽松的货币政策与刺激性财政政策将刺激热线不断流入风险资产包括股市、商品期货以及商品货币等，支撑２０２１年股市与其他风险资产的继续牛市。

同时，股市与一些风险资产也是投资者进行对冲由于货币贬值引发高通胀风险的主要方式，存款低息甚至幅利率环境迫使散户的闲置资金流动到资产市场以抵御通胀与贬值风险。

经济V型反转或在２０２１年更加明显

全球经济的进一步复苏将是推动股市上行的经济面因素。随着新冠疫苗的逐步推广使用，新冠疫情将有望在２０２１年继续改善，一些受到防控措施影响较为严重的行业例如航空、娱乐餐饮以及银行业将有望在明年出现快速复苏，带动酒店、旅游与零售行业出现反弹。我们或可以看到这些股票板块将是推动大盘上行的主要动力，一些大企业的业绩预期将是投资者保持风险资产多仓的基本面依据。同时经济活动恢复将催生工业生产原料与能源价格的继续上扬，生产原材料与原油期货可能在２０２１年形成进一步牛市，带动工业板块与能源板块的进一步走高。

美元继续跌势，非美货币与黄金价格走升

可以说美联储的货币量化宽松是奠定美元继续走跌是基础，美元跌势将直接引发非美元货币对美元升值，尤其是商品货币如加元、澳元与纽币将受到商品价格上扬的带动而上行。同时，美元弱势将对黄金价格起到直接的支撑。低息环境下，黄金也是保值与对冲通胀风险的典型投资资产。

比特币市场份额将进一步扩大

既然谈到黄金，我们就必须探越来越或的比特币。黄金的总市场目前为１０万亿，而比特币目前的总市值为大概３.５千亿美元，根据Ｂｌｏａｃｋｃｈａｉｎ．ｃｏｍ预估，比特币市场将在２０２１年扩大至１万亿美元，为现在市值的近三倍。今年比特币被哄抬的主要原因是一些机构投资者例如将其纳入到投资组合中，并且一些企业已经允许比特币支付。比特币被看作是新的储备资产，逐步被投资机构所认可，我们可能会看到黄金做为储备性避险资产的份额将逐步被比特币剥夺。



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