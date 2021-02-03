上周散户“逼空”引发的股市颠簸逐步平息，昨日美国股市三大股指连续第二个交易日报复性反弹，道指涨幅达1.57%，其中周期性股票领涨包括航空公司与金融板块表现突出。美国一些大科技公司包括亚马逊与谷歌公司四季度的每股收入与营收录得均好于预期，鼓励纳斯达克指数盘后继续涨幅。另一方面，新冠疫苗逐步推广使用使得经济恢复前景更加乐观，同时受到美国1.9万亿美元的新冠援助资金计划的鼓励，投资风险偏好重返金融市场。

散户“逼空”落败，游戏驿站与白银抹去涨幅

上周美股的大幅下行主要受到散户的投机性交易所致，美国WSB论坛上被热炒的游戏驿站(GameStop)连续四个交易日回撤，昨日再次大地57%，基本抹去上周的300%的涨幅。同时，白银期货价格在昨日滑落8%，回落至上周五开盘价格26.57美元。

美元继续筑底趋势，欧元跌破，黄金下滑

美元继续自1月份以来的反弹趋势，昨日美元指数重返91关口之上， 为自12月11日以来最高。美元近期涨幅主要因美国国债收益率反弹提振，美国5年期政府公债收益率上扬3.4%，至0.438%。公债收益率上扬，美元走坚，打压非美元货币与金价下行。欧元对美元汇率跌破近期关键支持价格1.2050，潜在打开进一步下行的空间，下一个支持位置可见在1.1950附近。

国债收益率走升，美股强势，打压黄金价格再度下滑，现货金价下跌22美元，重新测试1838附近的支持价格，若突破下性，则金价可能重新回到1764美元附近的空间。

黄金（现金）-日线图

黄金日内的关键支持价格在昨日低点1829美元左右，若突破则进一步的下方潜在支持价格首看1800整数关口（1月7日低点），然后是1764左右（斐波那契回荡线50.0%）。近期的上行潜在阻力集中在20日均线附近1873美元。

原油期货价格升至12个月高位

国际原油期货价格继续受到乐观投资情绪支持而走高，经济恢复前景的乐观预期带动能源生产原材料一路走高。另外，国际石油输出国组织（OPEC）与其他产油国减产行动，以及美国新任总统拜登限制在联邦领域开采石油的禁令，在供给面给油价走高奠定基础。美国西德克萨斯原油期货价格上扬3%，至55美元；布伦特原油期货价格上涨2.55%，至57.92美元。

布伦特原油4月份远期合约-日线图

布伦特原油昨日突破扇形，潜在打开进一步的上行空间，日内上行潜在阻力在昨日高点58美元关口，若突破则有望上探60美元关口（斐波那契延展线78.60%回荡线）。日内的潜在支持在昨日低点56.40附近，然后是54.74美元（38.2%回荡线）。



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