一周展望：澳联储本周或继续加息25个基点，中国1月居民信贷或有效改善，黄金2日大跌近100美金何去何从？

上周主要产品涨跌幅

来源：CMC Markets

点击查看大图

本周重要经济事件和数据

澳联储利率决议 —— 周二

经济学家预计澳联储将在周二将把现金利率上调25个基点至3.35%。去年12月，澳大利亚央行将利率上调25个基点，至3.1%，创10年来新高。这是澳联储几个月来第八次加息，澳联储主席洛威警告称，未来几个月可能会进一步加息。

尽管考虑到澳大利亚脆弱的房地产市场，澳大利亚央行的谨慎是可以理解的，但小幅加息可能会使通胀变得更具粘性。事实上，最新数据显示，澳大利亚第四季度总体CPI同比上涨至7.8%，高于第三季度的7.3%。澳联储可能不得不采取更大胆、更强硬的紧缩政策，以遏制不断上涨的物价。

中国1月金融数据 —— 周四

自去年中国12月取消疫情封锁政策后，在进入1月随着大部分感染人群康复，生产和消费活动步入正轨后，市场预期居民信贷将呈现明显起色，预计1月社会融资规模增量为53750亿元，去年12月为13100亿元；预计1月新增人民币贷款为40000亿元，去年12月为14000亿元。1月M2货币供应同比预计为11.6%，去年12月为11.8%。

中国1月CPI，PPI —— 周五

随着1月感染高峰的退却，经济呈现明显复苏态势。最新的官方数据显示，1月的制造业与非制造业PMI均出现超预期增长。叠加中国新年前的消费备货需求，市场预计1月总体CPI同比上涨至2.3%，去年12月为1.8%；1月PPI预期同比下降0.4%，前值为-0.7%。

英国第四季度GDP —— 周五

在英国第三季度GDP下降0.3%之后，随着英国多行业爆发罢工潮，许多经济学家预计第四季度也会出现类似的收缩。这将使英国陷入技术性衰退。

根据英国国家统计局的数据，去年第三季度英国经济出现收缩， 9月份GDP环比收缩0.8%。

但英国经济在10月份出现反弹，环比增长0.5%。11月，英国经济环比进一步增长0.1%，打破了下降0.1%的预期，因为世界杯提振了英国服务业，英国服务业较10月增长0.2%。包括酒吧和其他食品饮料店在内的面向客户的服务业增长了0.4%。

考虑到10月和11月的GDP正增长，英国有可能在第四季度勉强避免了GDP的大幅度收缩，然而，衰退可能是一触即发。

英国预算责任办公室表示，英国已经陷入衰退。英国央行在上周加息50个基点后，向市场警告称英国经济将在今年的第一个季度开始陷入长达五个季度的衰退。最近的零售数据表明，消费者支出暂时保持得不错。即使英国经济在第四季度扩张，增长也可能是疲软的，2023年仍可能非常具有挑战性。国际货币基金组织上周表示，预计英国今年的GDP将收缩0.6%。

以下是具体经济数据和事件：

周一：欧元区2月Sentix投资者信心指数

欧元区12月零售销售

德国1月GDP环比

周二：澳联储利率决议

美国12月贸易帐

周三：日本12月贸易帐

美联储主席鲍威尔发表讲话

加拿大央行央行行长麦克勒姆发表讲话

周四：中国1月金融数据

美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话

周五：中国1月CPI、PPI

英国第四季度GDP

美国2月一年期通胀预期

本周重要产品关注

道琼斯工业指数 DJI Cash—— 1小时图

来源：CMC Markets（2月5日）

点击查看大图

上周五美国1月的就业报告表现超预期的强劲，失业率降低至3.4%，低于预期的3.6%，前值为3.5%。而非农新增就业为51.7万人，远超预期的18.5万人，前值为22.3万人。这体现出的一个事实是美国当前的劳动力市场仍然极度紧缺，在经历了多次加息后并没有使劳动力市场出现有效的降温。非农数据或警告市场，通胀或根深蒂固，这可能使美联储主席鲍威尔在接下来的措辞更加谨慎。道琼斯指数在周五表现反复，在数据公布后盘前一度小幅跳水，在开盘后迅速拉升至34150附近，但在后半段再次跳水并收阴。从1小时图上看，34150-34200受到明显的抛压，若价格不能有效突破上方阻力或再次陷入下行。

现货黄金 XAU/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（2月5日）

点击查看大图

现货黄金连续2日大幅度下跌近100美金，几乎回吐今年1月以来的大部分涨幅。我们在上周曾提醒投资者黄金或存在着明显的调整风险。日线级别来上升趋势已经遭到破坏，MACD指标出现高位死叉背离。在未出现明显的企稳信号前不适宜继续看多。价格目前来到了支撑1865附近，若再次失守将挑战前期支撑1830。

美元指数 USDX —— 4小时图

来源：CMC Markets（2月5日）

点击查看大图

我们在2月2日的文章中曾判断美元指数在100上方将获得反弹需求，有兴趣的朋友可参考： 美股上演 ”V” 反，黄金续创新高，美元跌跌不休。继续上涨还是拐点将至。

4小时级别美元指数底部V反并突破阻力102，若有效突破103预计将进一步上至105.6。当前策略以逢低看多为主。

富时中国A50指数 —— 日线图

来源：CMC Markets（2月5日）

点击查看大图

A50指数在上周五收阴并跌破重要的支撑13850。日线MACD形成死叉，本周在金融数据和CPI的预期利好下可能会呈现一定的修复，海外在本周并无重大经济数据披露。需关注反弹能否回到重要支撑上方，若失败价格恐陷入进一步回落。

在今年1月多家海外机构一致看好中国资产，媒体均发文宣扬中国经济在2023年将强势复苏，人民币的走强表明外资一致看好。这里需提防外资的捧杀，人民币的走势笔者倾向于是被动走强，即欧洲央行的鹰派政策以及日本央行的提高债券收益率区间促使美元走弱。但中国货币政策仍以宽松为主，后续利率仍有下调空间。经济方面可能是强预期弱复苏的局面。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.