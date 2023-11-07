澳联储如期加息，澳元应声跳水

澳联储在11月的政策会议上将现金利率提高25个基点至4.35%，符合市场预期。这是澳联储在连续四次暂停加息后首次采取行动，其原因为澳大利亚不断上涨的房价造成的高于预期的通胀水平。

澳联储在货币政策声明中表示，将通胀恢复至目标水平是委员会的首要任务。通胀下行速度低于此前预期，主要受服务业价格的持续上涨。通胀上行的风险将持续更长的时间。而高通胀持续拖累居民的实际收入，家庭消费和住宅投资均出现增长疲软。目前前景仍存在重大的不确定性，是否需要进一步收紧货币政策将取决于数据和风险评估。预计到2024年年底，CPI将回落至3.5%，到2025年底将位于2% - 3%的目标范围上限。

加息后的市场反映

虽然澳联储如期加息，但由于在措辞中将原来的“可能需要进一步收紧政策”更改为“是否需要收紧政策需要数据和风险评估”，被市场解读为鸽派措辞。而上周澳元在加息预期的影响下已经出现了大幅反弹，澳元兑美元从0.63附近反弹至0.65，澳元兑人民币汇率反弹至4.75。在公布利率决议后迅速跳水，为典型的“买预期卖事实”的走势。因后续无法确定澳联储是否已经还有更多的措施来抑制通胀，澳元在现阶段失去了进一步攀升的逻辑。

澳元兑美元 （AUD/USD） —— 1小时图

来源：CMC Markets（11月7日）

澳元汇率接下来会怎么走？

本周在没有更多的数据和事件的推动下或陷入盘整，市场或等待下周的数据。例如11月14日公布的美国10月的CPI数据，若美国CPI持续降温，美联储12月暂停加息或板上钉钉，避免了澳美利差扩大。此外需关注15日和16日公布的澳大利亚三季度薪资数据和10月的就业数据。若薪资压力犹存，且劳动力市场仍保持韧性，或对澳元形成支撑。目前失业率维持在3.6%，与前几个月相比无明显变化，而美国方面的就业数据出现明显放缓。

就目前而言，澳元兑美元或在0.638 – 0.65的箱体内运行，当前策略可采取高抛低吸。

澳元兑美元 （AUD/USD） —— 日线图

来源：CMC Markets（11月7日）



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