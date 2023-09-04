一周展望：澳联储利率决议，中国8月进出口、CPI，美联储公布经济状况褐皮书

本周重要经济事件和数据

澳联储利率决议 —— 周二

自澳联储在6月将现金利率提高至4.1%后，已经连续三个月维持当前利率水平不变。随着8月份 PMI已下滑至收缩区间，并且失业率小幅上升至3.7%，此前就业报告显示全职工作岗位流失24,200人。并且7月的总体CPI已经降低至4.9%。澳洲联储将对进一步紧缩政策感到紧张。目前的利率预期为 4.10%，不会发生变化。

根据路透社的调查显示，虽然大部分受访的经济学家认为澳联储在本周大概率按兵不动，但对利率是否已经处于峰值仍缺乏共识，因为目前的通胀水平仍远高于澳联储2% - 3%的目标区间。澳联储仍有可能在会议上发出鹰派指引，不排除后续将利率提高至4.35%的可能性。



中国8月进出口、CPI —— 周四、周六

中国的贸易数据在7月大幅度走弱，以美元计价的出口同比下降14.5%，为2020年2月以来最差表现，反映全球需求仍然疲弱。7月进口同比下降12.4%，远低于6月的-6.8%。在数据走弱的背景下，中国官方采取多项措施来帮助提振经济，例如降低印花税，降低贷款利率，放松海外旅行限制等。由于数据落实均在8月下旬，因此市场预期8月进出口数据仍将保持疲软，但跌幅有所收缩。预计8月出口同比下降7.8%，进口同比下降8.8%。

中国官方将于9月9日公布8月通胀数据，总体CPI从6月份的0.2%下降至-0.3%，经济陷入通货紧缩。 去年年底以来一直处于通货紧缩状态的生产者价格指数（PPI）略有改善，但仍下降-4.4%。 考虑到 7 月份贸易数据的糟糕程度，这并不令人意外。 但市场预期8月数据将略有改善，预计8月CPI同比上涨0.1%，扭转过去三个月以来的下行趋势，PPI预期同比下降3.1%，收缩情形进一步改善。



美联储公布经济状况褐皮书 —— 周四

美联储将于周四澳东时间凌晨4点公布经济状况褐皮书，以评估当前的经济形势。从第三季度的经济现状来看，美国的劳动力市场已经出现了放缓，8月的失业率上升至今年2月以来的新高3.8%，工资增长速度进一步放缓，职位空缺下降至2年多以来的新低。这降低了美联储在11月加息的压力。然而7月的核心PCE仍然小幅反弹至3.3%，但预计在未来的几个月该数据将持续走软。



以下是具体经济数据和事件：

周二：中国8月财新服务业PMI

澳联储利率决议

美国7月工厂订单



周三：澳大利亚第二季度GDP

欧元区7月零售销售

美国8月ISM非制造业PMI

加拿大央行利率决议



周四：中国8月贸易数据

欧元区第二季度GDP同比终值

美联储公布经济状况褐皮书



周五：日本第二季度实际GDP同比修正值

FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话

周六：中国8月CPI、PPI



本周重要产品关注

西德克萨斯原油（Crude Oil WTI – Oct 2023） —— 日线图





来源：CMC Markets（9月4日）

WTI原油自6月底以来呈现连续上涨趋势，在8月中跌破支撑线后再78附近获得支撑二次上行并突破前高。目前价格已经来到前期上行趋势线的延伸阻力区域。此处需避免短期追多。



现货黄金（XAU/USD - Cash） —— 日线图





来源：CMC Markets（9月4日）

现货黄金目前已反弹至1950区域附近，在当前水平正测试技术面的压力区域。投资者需观察价格能否突破该阻力，若成功企稳突破或结束此轮调整开始新一轮上攻。否则或结束4浪反弹并进入到5浪下跌中。



道琼斯工业指数 （DJI Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（8月19日）

道指在过去的三个交易日围绕35000展开争夺，均以失败告终。投资者仍需等待此处是否能形成破位，若能成功突破该阻力或再次挑战8月的高点附近。若失败则意味着MACD或在0轴下方再次出现死叉，并有跌破上升趋势线的风险。

香港恒生指数（HSI Cash） —— 周线图





来源：CMC Markets（9月4日）

受周末利好消息刺激，恒指周一跳空高开，正接近于19000整数关口。周线级别看仍处于调整趋势。上方压力关注60周均线压力19260附近。在19000附近倾向于保护利润。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.