澳联储维持利率4.1%不变，连续三次按兵不动，暗示可能需进一步收紧政策。

9月5日，澳联储维持利率在4.1%不变，符合市场预期，这是自今年6月以来连续三个月维持利率水平不变，继续保持在2012年以来的最高利率水平。



澳联储在货币政策声明中基本没有变化，在通胀方面，坚决将通胀率恢复至目标水平，而目前的通胀仍然过高，并且将在一段时间保持在高位水平。预计2025年年底通胀将回到2%-3%的目标区间。得益于失业率的小幅上升，在劳动力市场的措辞相较于上次变得温和，指出劳动力市场仍然处于紧张的局面（在之前表示“非常”紧张）。预计失业率将在2024年年底逐渐上升至4.5%。

在前瞻性指引上，澳联储表示，暂停加息是为了提供时间评估加息对经济带来的影响，仍可能在未来进一步收紧货币政策。这将取决于后续的数据以及不断变化的风险评估。



在经济前景的评估上，澳联储表示当前经济正经历低于趋势的增长时期，预计该阶段将维持一段时间，家庭消费的前景也出现不确定性。经济前景在房地产市场的持续压力下将面临不确定性。



在澳联储公布利率决议后，由于其货币政策决定和声明充分符合市场预期，澳元与澳股短线波动不大。S&P/ASX 200指数早盘高开低走后，午后小幅回升，截至澳东时间下午3：00，小幅下跌0.28%。澳元兑美元报0.6427，下跌0.53%。



从大盘的整体表现来看，在过去的几个交易日澳洲200指数呈现高位盘整，成交量缩减。大级别趋势仍处于震荡。而在8月下旬拉动指数的主要板块材料、金属和矿业、金融股均达到关键的压力区域附近。能源板块近期涨幅放缓，陷入高位盘整。如下图所示。



澳洲200指数 —— 日线图

来源：CMC Markets（9月5日）





澳洲200 能源指数 —— 日线图

来源：Tradingview, CMC Markets（9月5日）





澳洲200 金融指数 —— 日线图

来源：Tradingview, CMC Markets（9月5日）



澳洲200 材料指数 —— 日线图

来源：Tradingview, CMC Markets（9月5日）



澳洲200 金属和矿业指数 —— 日线图

来源：Tradingview, CMC Markets（9月5日）

考虑到目前这些权重板块均处于震荡图形中的上方阻力附近，当下情形仍应以震荡思路为主。大盘或在此处有承压再次探底的可能性。

由于澳联储在前瞻性指引上的态度表示模糊，并且对于经济的评估略显鸽派，澳元兑美元日内走弱，或再次下探通道下轨支撑0.635。



澳元兑美元 AUD/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（9月5日）



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