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澳联储如预期加息50个基点，澳元触底了么？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

05 Jul 2022, 16:00

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周二北京时间12：30，澳联储公布利率决议，将现金利率提高50bps至1.35%，符合市场预期。

澳洲联储表示，更高的利率可以更好地平衡供需。澳大利亚的经济保持弹性，劳动力市场比一段时间以来更为紧张，经济前景的一个不确定性是家庭支出行为。

澳联储表示，通胀居高，但不像其他主要国家那么高，对中期通胀预期表示良好，未来加息的规模和时机将由数据决定，预计通胀在今年晚些时候见顶，然后在明年回落至2%至3%的水平。

澳元兑美元近期表现疲弱，一方面是受到强势美元的影响，另一方面是澳联储主席洛威在6月24日的发言略显鸽派，他表示在7月的会议上可能加息25或50个基点。这种说法能明显看出洛威想经济、抑制通胀两头抓。但在此前已经上调今年通胀预期至7%，在这个预期下加息25bps基本上是毫无作用。

从他今天的发言来看，能看出他对通胀相较于欧元区、英国、美国等地区表现的更加乐观。被市场解读为相对鸽派。

澳联储下次会议将再8月2日，而二季度的通胀数据再7月27日公布。在二季度能源价格，粮食价格攀升的情况下，第二季度通胀数据集预期将继续创新高，在数据的指引下，8月会议加息50bps的概率仍然为大概率事件，这为澳元带来支撑。

受强势美元影响，澳元兑美元近期表现持续疲软，曾一度跌至2020年6月以来低点0.6764，澳元兑人民币汇率一路触及4.54。

但笔者认为美元的强势期或将告一段落，美元的强势属于末端行情。首先，美元的强势与紧缩预期呈正比，即市场在初次投放紧缩信号至加息落地后的这段时间基本维持强势行情，但美元中长期走势与经济成正比。

以美联储2015年 – 2018年加息为例，美联储在2014年10月退出第三轮量化宽松政策，而早在2014年1月就开始启动缩减量化宽松。而美元的强势期是从2014年7月开始启动，此前数月一直处于磨底的蓄力阶段，这段牛市行情一直维持到2015年3月。反观自2015年12月开始进入到加息周期后，美元在加息周期的表现不尽如人意。在16年12月进行了第二次加息后，美元指数进入到了长达一年的熊市阶段，主要原因在于美国经济增速相较于欧元区而言略显疲弱，特朗普政府在施政过程中遇到层层阻碍，特朗普在年初曾发表强势美元损害了美国企业竞争力的言论。

美元指数 2015 – 2018 USDX—— 周线图

图片来源：Tradingview

而在2004年-2006年的加息周期中，美元走势整体维持中性，在区间中多次出现回落，但在2004年上半年整体维持强势走势，主要原因在于美国经济相对强劲的增长以及加息预期起到了推动作用。但美国的双赤字已经日益严重，因此不支持美元进一步的强势走升。

美元指数2004 – 2006 USDX ——周线图

图片来源：Tradingview

澳元兑美元 AUD/USD —— 周线图

图片来源：CMC Markets

澳元目前趋势仍处于震荡下行结构，但目前处于下行通道的下轨支撑处，技术面上或面临一定程度的反弹，而周线大级别支撑位于0.67附近，跌破该水平的概率较低，投资者可参考0.68，0.67进行跟踪处理。

澳元兑人民币汇率曾一度跌至今年2月以来的低点4.54。由于人民币汇率目前整体处于稳定的状态，中国人民银行并不期望人民币汇率出现较大的波动，这在一定程度上为人民币带来了支撑。但中国宏观环境仍以宽松为主，虽然5，6月制造业呈现明显回升，但房地产投资增速仍然为负，居民消费仍然处于相对低迷态势，就业压力较大，多地疫情仍有反复风险（浙江、安徽近期新增病例快速增长）。因此，预计后续仍有政策空间，人民币汇率将保持难涨的趋势。

澳元兑人民币 AUD/CNH —— 日线图

图片来源：CMC Markets

综上所述，澳元兑人民币汇率处于相对低位，预期将有一定程度的反弹空间。澳元兑人民目前处于震荡趋势中的底部支撑处，预计该位置出现反弹，上方目标：4.7，4.8。

 

 

 


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