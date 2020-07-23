本周最惹眼的金融产品便是贵金属类大宗商品，白银与钯金一周迄今涨幅超遇10%，白银9月份期货价格周一突破20美元后一路狂奔，周三单日涨幅创7%，收盘23.33美元/盎司；钯金黄金价格昨日最高突破1870关口，创9年高位。那么是什么根本支持这些贵金属价格狂奔？两个主要方面：美元下跌与量化宽松。同时，近期的中美关系紧张造成避险情绪也是支持贵金属类产品狂飙的情绪面因素。

CMC Markets 贵金属类产品走势情况

1. 美元跌势是黄金等金属价格上扬的直接因素。自美联储3月末大规模降息，并启动万亿美元资产购买计划后，引发美元吃紧情况得到缓解，风险投资意愿抬头，美元指数由3月份高点103水平一路跌至当前的95水平，跌幅达7.8%。 黄金等贵金属价格也自3月末的低点一路反弹上扬， 白银在短短4个月内的价格翻倍上行，黄金与钯金的涨幅均达28%。本周贵金属类再次出现突破性上行，间接的影响因素为周末欧洲央行就7500亿欧元的新冠紧急援助资金使用达成协议后，诱发了欧元以及其他的非美元货币进一步走强，再次打压美元下行。各类金融产品技术上都有突破上行的行情，触发技术买涨跟盘所致。

2. 各国央行货币宽松，贵金属保值与避险需求急升。同样，在3月末包括美联储、欧洲央行以及其他各主要经济体央行大规模降息至接近0利率水平，并实行空前量化宽松后，导致黄金等贵金属的买入与持有成本下降 ，其保值与避险需求受到进一步支持。形成与股市等风险性投资形成优化投资组合，催生这一类大宗商品价格一路上扬。

3. 新冠疫情以及中美紧张关系引发的避险情绪。贵金属类尤其是黄金为典型的避险性投资资产。在3、4月份欧美各国进入经济封锁期，投资者对于实物黄金的需求大涨，一度导致伦敦现货金价与美国纽约商品交易所的期货黄金价差扩大至50美元。同样，5月份经济逐步重启后，美国与其他一些国家均出现二波疫情反扑现象，经济二度封锁给投资者带来担忧，而本周中美紧张关系的升级，引发对黄金等贵金属类的避险需求进一步提高。昨日，美国下令关闭中国驻休息顿总领事馆，中国方面将可能做出反制措施。

从基本面的行情看，贵金属类上行的空间仍然很大，但投资者需要警惕潜在的近期获利回吐行情。只要美联储的宽松政策不变，新冠疫情没有根治解决以及中美关系紧张氛围持续，金银价格便难以出现转头的迹象。

技术分析

白银（现金）- 日线图

白银目前连续两日大幅上行，日内可能受到短期获利回吐压力，出现小幅回撤行请，但上行动能仍然较大， 近期的潜在上行压力将为斐波那契100.00%回荡线附近23.60， 若突破则有望继续上行挑战 26美元关口（138.0%回荡线）。 同时，潜在的重要支持价格在20美元关口，也是周一强势突破的位置。

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