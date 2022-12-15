加息落地，鲍威尔为市场泼冷水，市场的反弹或结束

我们在昨日曾判断，美联储即使加息50个基点也不会改变其鹰派立场，以防止助推市场乐观情绪进一步上升带来价格上行风险。

鲍威尔在新闻发布会中的一些言论可以归纳总结为以下几点：

• FOMC认为通胀风险倾向于上升，通胀预期保持稳定，但不是自满的理由，需要更多通胀下降的证据。持续的加息是适当的，以达到足够的限制性。

• 历史告诫不要过早的放松政策，美联储将致力于通胀回落至目标水平。加息还有一段路要走。

• 劳动力市场仍然是紧缺的状态，失业率上升并不反映劳动力市场走弱。4.7%的失业率仍是强劲的劳动力市场。

• 2月加息幅度取决于数据和劳动力市场，25或50个基点都有可能。

• 紧缩政策的全面影响尚未显现，但目前经济相较于去年已经大幅放缓。美联储希望有一种无痛的方来恢复价格稳定，但不存在。没有人知道经济是否会陷入衰退，实现“软着陆”的路径很窄，但仍有可能。FOMC尚未讨论其将接受的经济衰退的严重程度。

• 不能说美联储不会上调峰值利率预测

从美联储发布的最新点阵图预测来看，仅有两位委员认为终端利率会低于5%，大多数官员认为终端利率水平将在5%-5.5%，远高于9月的预期。

来源：Federal Reserve

由此我们可以看出，美联储不希望看到市场过早的对市场转向进行计价，表明在2023年降息的可能不大。除非看到通胀降至目标区间，金融市场出现流动性危机，迫使美联储提前下场救市。美联储希望市场能意识到紧缩政策的全面影响具有滞后性，对经济的负面影响还没有完全显现出来，职位空缺仍居高位，工资增长仍然强劲意味着通胀可能根深蒂固，因此高利率环境将保持一段时间。

如果按照这个逻辑来推演，接下来的一段时间市场或面临相当程度的鹰派打压，以及经济衰退预期。

标普500指数 SPX500 —— 日线图

来源：CMC Markets（12月15日）

标普500指数昨日走势反复，在美联储加息50个基点后迅速跳水2%，随后在鲍威尔发言时曾一度收复跌幅，但在发言结束后再次陷入回落，空头抛压较重。从目前的盘面来看，市场的定价逻辑将从放缓加息朝更高的利率峰值转变，日线级别在连续两天的利好（CPI超预期回落，美联储放缓加息）未能突破重要阻力4150。因此，此轮反弹或基本结束。投资者可进行中期逢高看空的策略。

MACD指标若形成二次背离死叉或再次确认空头信号。

现货黄金 XAU/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（12月15日）

现货黄金昨日价格曾一度失守1800关口，最低触及1794附近。最终小幅收阴，报1807.53美元。周四亚盘时段价格再次跌破1800关口，从目前来看，价格反复试探1800未能成功企稳。MACD指标出现高位粘合迹象，若出现明显死叉价格或陷入回落趋势。下方第一目标关注颈线支撑1730附近。

西德克萨斯原油 Crude Oil WTI —— 日线图

来源：CMC Markets（12月15日）

WTI原油在70附近呈现超跌修复反弹，在过去的三个交易日反弹约10%，但从目前来看，价格已经处于下行结构的阻力区域附近。而美联储的强硬姿态会使需求方面承压，价格可能再次陷入下跌回落趋势，并挑战前低70附近。



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