从美国市场6月的ETF流向看，除了货币类ETF，所有品种维持净流入，总流入高达585亿美元。

国际股票和固收类ETF也难得的达成月度净流入，体现着投资者风险偏好有所上升。比如新兴市场中大部分净流入由中国A股贡献。

（source：google）

同时，昨日最新的数据显示，截止7月17日当周，以中国股票为投资对象的在美上市ETF获得5.44亿美元资金流入，推动新兴市场基金录得6.247亿美元的单周资金流入，为自2月以来首次连续两周出现资金流入。

另一方面，金融市场数据火热的背后是基本面上的“杂音”越来越多，尤其集中在地缘政治问题上，围绕香港以及南海等敏感区域。

为何称之为“杂音”？我们认为尚未需要到极度悲观之时，大国博弈时除了台面上的，往往会有台面下的动作，市场中的本质是资金动向，资金是最敏感的，尤其机构资金的动向是建立在逻辑分析上的。

所以我们认为目前这些“杂音”起不到颠覆市场自3月底以来的全球反弹逻辑，仅仅是流动性推动的上涨行情下的插曲，目的是使得市场降温，产生调整。

如图所示中国A50指数8月合约，自7月7日日以来A50调整了2周时间，已经出现连续2根阳线的反弹重返5日线上方，短期来看有望继续趋强，中线周期的上涨结构没有改变，近期先留意14975---16165水平区域。

同理，香港HK50指数继周一（7月20日）收出下影光头阳线后，出现小缺口跳空于M20均线水平上方，且恒指50指数自7月7日起的下降卖压线得到上破，恒指支撑水平留意24970---25117水平区域。

个股上留意观察的品种，此前我们的持续分析中，建议投资者可留意中资券商中信证券（06030HK）（600030SH），如今可再留意中芯国际（00981HK）（688981SH），前者为这一轮中资金融股的龙头，管理层释放了金融混业改革的信号；后者为目前中国科创板同步上市的芯片龙头企业，成为新科创指数对标Nasdaq的关键品种。

从两者的技术走势看，都是此前经历一波大幅上涨后出现调整迹象，短期底部已经在上周五得到确认，本周运作思路以买盘支撑反弹为主。

参考回顾：

7月17日：“锅”不必甩给“中芯石油”，管理层用心良苦！

7月15日：诸君奋勇向前，紧盯龙头效应！

7月8日：这一波行情是“5.19”历史的复制！

7月7日：赶着节奏走！

7月6日：视野开始留意亚洲股市！

5月23日：迎接未来，关注这些板块指数！

（以上分析源于CMC Markets 市场分析师任震鸣）

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