“降息”落空！4月1年期和5年期LPR报价均维持不变。后续是否还有调整空间？

北京时间4月20日9：15，据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年4月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.6%，均维持不变。而此前市场预期1年期和5年期LPR均下调5个基点。

中期借贷便利（MLF）

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1年期LPR

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5年期LPR

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此前有多家机构预期本周三央行将降息，在央行全面降准落地后，在当前经济下行压力进一步加大的背景下，央行的工作重心强调降低综合融资成本，稳定宏观经济环境，不能排除后续LPR和MLF利率下调的可能性。

在去年的12月20日，为了应对宏观经济环境的恶化，央行决定下调1年期LPR至3.8%，这也是先于MLF下调的提前“降息“。LPR利率是以公开市场操作利率（主要是MLF）加点的方式进行报价。一般情况下，MLF利率的调整会传导至LPR。MLF利率在今年1月自2020年4月以来首次下调10个基点，随后传导至1年期和5年期LPR利率分别下调10和5个基点。

央行今年在货币政策上主张稳字当头，避免大水漫灌，密切关注发达经济体货币政策调整，兼顾内外平衡。此次降准25个基点不及之前市场预期的50个基点，仅相当于常规幅度的一半，4月LPR维持不变，反映出当前央行对于货币政策的谨慎态度。主要原因在于美联储在进入加息周期后，由于居高不下的通胀使市场预期美联储在接下来的6次会议将进行更快更大幅度的加息。近期10年期中美利差出现倒挂，这也使央行在进行“逆向“操作的难度增大，为防止人民币汇率的大幅度下滑，资本外流，央行此次按兵不动的操作也是谨慎之举。还有一个原因就是，周一公布的中国第一季度GDP数据为同比增长4.8%，高于预期的4.4%，前值为4%。传递给央行的信号是，经济的表现比想象中要好。

2021年，中国货币政策“以我为主“，在多个发达经济体收紧的背景下选择”逆流而上“，先后实行2次降准。而在放松的过程中控制力度，保持定力。在今年，央行在“以我为主”的基础上，同时兼顾着海外政策动向。美联储的持续放鹰使央行静观其变，美联储“鹰王”布拉德声明要在接下来的6次会议一共上调300个基点，而在昨天的发言中甚至声明要在5月上调利率75个基点，当然这一可能性不大。根据CME“美联储观察”，5月加息50个基点的概率已经高达92.1%。

展望下一个阶段，LPR是否会下调，还是要参考以下因素

央行是否会下调MLF利率。 美国通胀是否见顶，美联储是否会放慢加息的节奏。 中国经济的表现，疫情能否有效抑制，制造业是否回暖，就业市场是否改善，房地产市场能否持续回暖。



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