欧佩克维持原定增产计划，油价应声下跌，频遭利空打击的油价何时绝处逢生？

12月2日周四，OPEC+在部长级会议上宣布，1月份将继续按原计划增产40万桶/日，打破了之前市场预期的暂停增产或减产。美国WTI原油应声下跌，盘中大跌超4%，最低跌至62.42美元/桶，创今年8月23日以来低点，随后触底反弹，最终收涨2.57%, 报67.39美元/盎司；布伦特原油盘中收复70美元关口，录得上涨2.21%。

美国WTI原油自今年1月以来一路高歌猛进，累计涨幅近80%。但油价在11月遭受了欧洲部分国家疫情的复燃，美国联合多个国家释放战略原油储备，南非Omicron新型变种病毒的多重利空打击，回吐了今年一半的涨幅。

此前多家机构曾预期OPEC+在此次会议上暂停增产的可能性较大，但OPEC+维持了原增产计划，在其会议文件中显示，如果市场出现变化，OPEC+可能会调整增产计划。

如果暂停增产同样面临巨大的风险，即持续面临美国和其他消费国的压力，日益紧张的沙特与美国的关系，以及持续攀升的通胀率。在OPEC+会议上，俄罗斯支持下个月维持40万桶/日的增产协议，俄罗斯副总理诺瓦克表示，石油市场是平衡的，需求正在逐步上升。

原油利空频出，但多家机构仍看涨油价。

高盛表示：尽管OPEC+决定增产，但油价仍有上行潜力，其增产计划并不会破坏结构性牛市。从短期来看，市场需要有足够多的关于Omicron的消息，才能使油价反弹；并且证明在实物市场的需求增多的数据，油价有望推高至80美元/桶。

对于油价此次的暴跌，高盛的分析师Damien Courvalin却认为这次的价格调整有些过度，这是在假设新型病毒的出现会导致全球航空旅行彻底停顿三个月所带来的影响。他表示：

此次原油的下跌应该建立在以下三种假设中：1.三个月内全球没有一架飞机飞行；2.Omicron引起的全球封锁强度是去年第二季度的一半；3.全球航空需求下降至去年冬天的水平。在年底流动性降低和风险偏好较低的背景下，这种程度的下跌是可以理解的。

美国银行也坚持油价将在2022年达到85美元，如果航空旅游反弹，美国WTI原油将涨至100美元，布伦特原油将涨至120美元。

油价或有超跌修复反弹的需求

从短期来看，昨日油价的探底收阳也反映出了近期的利空出尽。据目前的调查显示Omicron的传染率快于之前的新冠变种，但其致死率比之前更低，因此预计不会带来如同去年一般长期的封锁，恐慌情绪并不会持续太久。新冠病毒可能最终演化为季节性的流感，人类将处于与病毒共存的时代。

但不能排除现阶段所面临的不确定性，稳健的投资者仍需要关注未来一个月关于Omicron的研究进展，并且年中将迎来美联储的利率会议，此为今年的最后一件大事，鲍威尔可能将在此次会议上讨论是否进行加速缩债。因此，在月中之前，油价或仍处于不稳定状态。

日线级别，美国WTI原油在61.5 – 62美元附近具有明显的支撑区域，投资者需要关注在接下来的几个交易日能否进行筑底盘整，若此处能够企稳，油价或将反弹至第一目标位70美元。

美国原油 Crude Oil WTI —— 日线图

图片来源：CMC Markets



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