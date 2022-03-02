西方对俄经济制裁深化，原油升破百元关口，金价继续飙升，国际债市上扬

由于俄乌局势恶化，欧美等国对俄罗斯的经济制裁加深，令投资者对避险资产的需求继续走升。周二欧美公债收益率连续第四个交易日下滑，黄金期货价格飙升43美元/盎司，美元走坚，卢布跌至历史新低。同时，由于对供给短缺的恐慌,国际油市再次暴涨，美国中质原油期货价格突破100美元关口，单日涨幅达9%，至104.41美元/桶。俄罗斯的一些大银行被国际转账系统SWIFT排除在外，引发一些欧美银行因停止对俄业务而利润率大幅缩水，股价大跌。在欧美市场，银行板块连续四个交易日领跌大盘。近日国际金融市场巨幅震荡表明对俄的经济制裁不仅仅只对俄罗斯经济造成打压，并且整个欧美市场均受到的牵连。

油价不断飙升，欧美国家通胀危机加剧，美联储将面临两难抉择

在俄乌危机爆发之前，西方主要经济体就已经陷入通胀危机，原油市场供给短缺与经济解封后迅速增长的需求引发油价不断飙升，上游成本压力传导到下游消费端，员工短缺与运输成本走升继续加剧通胀。俄罗斯作为世界上第二大石油出口国，对俄的经济制裁引发需求端更加吃紧，是油价在昨日再次出现暴涨的原因。周二，国际能源署（IEA）通过将释放6000万桶石油储备的计划，其中有一半将来自于美国。但市场不以为然，美国中质原油价格WTI与布伦特原油期货价格继续爆破式上扬。

由于油价引发的通胀问题将继续加剧美国通胀危机，但由于地缘政治风险对金融稳定性造成威胁，市场对三月份美联储是否仍然坚持鹰派的货币政策产生怀疑，之前对美联储在三月份将升息50个基点的概率大大削减。但鉴于通胀问题将继续加剧的预期或使得美联储继续保持25个基点的升息计划，同时抵消了部分由地缘政治风险对美股的负面打压。美股科技板块将从中收益，因此前受到货币政策紧缩而被杀估值的抛售，有可能更具有弹性反弹的机会，但金融板块将继续面临压力。

大宗商品价格有望继续走升，商品货币受到支撑

在俄乌冲突加剧中，大宗商品包括能源与原材料价格有望继续飙升，原油价格或在近期触及120美元-150美元的区间，同时若两国军事冲突继续恶化，黄金可能逼近2000美元关口。另外，俄罗斯也是小麦与玉米的主要出口国，这些农场品的价格也将继续飙升。这个样就使得商品出口国货币，包括澳元、新西兰元与加拿大元，提供走升的基本面支撑。从这三个国家的央行货币政策导向来看，新西兰央行最为鹰派，自去年以来已经升息三次，澳联储相对鸽派，本周加拿大央行有望实行疫情以来的首次升息，加元有望在石油价格与升息的双重支撑下继续走坚。货币的交叉盘上，可以关注商品货币对欧元的走势。

另外，因相对稳定的政治环境与相对宽松的货币环境中国与东南亚地区的货币与股市也将成为潜在的收益者。

欧盟经济受到俄乌冲突冲击，欧元与欧洲股市承压

从整体局面看，欧盟地区将受到俄乌冲突更大的连带影响，一方面德国、法国以来俄罗斯的天然气供给，这两个国家将面临严重的能源供给危机。另一方面，俄乌军事冲突将引发扩张性的地缘政治风险，对已经长期衰退的欧元区经济形成进一步的打压而更加被动，投资信心也将潜在受到影响。欧洲央行势必不会放弃鸽派导向，欧元与欧洲股市将面临继续走跌的压力。



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