油价频出利空，创一个月以来最差表现！英国通胀爆表，能否给英镑带来止跌动能？

美国三大股指集体收跌，纳斯达克指数微涨0.14%，报16323.59点；标普500指数跌0.25%，报4689.63点；道琼斯指数跌0.74%，报35897.83点。

大型科技股高开低走，苹果涨1.73%，亚马逊涨0.3%，Meta跌0.6%，谷歌涨0.03%，微软跌0.11%，奈飞涨0.65%，英伟达跌3.1%。

新能源汽车方面，特斯拉重回1100上方，最终收涨3.34%，电动皮卡新贵Rivian结束五日连涨趋势，收跌15.12%，蔚来汽车跌2.43%，理想汽车跌1.86%，小鹏汽车跌3.34%。

热门中概股悉数下跌，阿里巴巴跌4.04%，京东跌3.02%，微博跌1.90%，哔哩哔哩跌8.98%，网易涨1.21%，百度跌5.46%，美团跌3.63%，腾讯音乐跌6.05%。

现货黄金周三走高，从1849.78美元/盎司涨至1868.31美元/盎司，最终收涨0.91%，报1867.65美元/盎司；现货白银录得上涨0.99%，报25.09美元/盎司。

美、布两油延续下跌行情，美国原油跌至1个半月来低点77.995美元/桶，最终收跌2.73%，报78.56美元/桶；布伦特原油险守80整数关口，日低跌至80.12美元/桶，最终收跌2.62%，报80.58美元/桶。

美国原油利空频出，多头是否已经结束？

油价在本周继续维持下跌行情，大概率录得三周连阴行情。本周市场中也频频出现利空消息影响。首先是11月16日的IEA月度原油市场报告，报告中提到了美国原油产量预计在2022年年底恢复至疫情前的水平，并且占非欧佩克+原油供应链的60%。IEA指出，美国已经从飓风的影响中恢复，占据10月石油供应增幅的一半，而随着产量的恢复，油价的涨势会随之结束。并且在欧洲疫情，能源价格高涨导致的生产活动低迷，原油的需求会受到抑制，从而对油价产生打压的影响。

在美国国内方面，拜登一度口头上称会释放原油战略储备。昨日有消息人士称，美国需要释放原油储备超过2000万到3000万桶，才能向欧佩克传达需求不足的信息。拜登昨日督促联邦贸易委员会（FTC）调查美国石油市场可能存在的非法价格操纵行为。根据美国汽车协会AAA统计，美国汽油的平均价格已经飙升至七年来的最高水平。油价的飙升所导致的创纪录的通胀压力，已经使拜登的支持率开始降低，因此高油价也是拜登的心头刺。

对于原油的市场供需关系上，欧佩克所担心的是在新冠疫情的背景下，原油市场会使需求带来非常大的不确定性，因此在明年的年初或者年中出现供应过剩的问题，因此无视原油买家的压力，继续维持缓慢增产计划，考虑到目前拜登的战略储备计划仅仅是在口头上，还没有具体实行措施，因此在这种背景下，油价恐不会出现持续性的大跌行情，而是维持一个震荡走势。

从技术面上，油价陆续跌破了几个关键的支撑价位，在围绕81关口进行反复争夺后，原油空头最终获胜。从指标上来看，原油在短期已经进入到了空方的超卖区域，并且已经触及下方的下行通道下轨的支撑位，因此在78附近或将出现短期的反弹。反弹的高点可关注斐波那契38.2%附近——79.35，并且该位置也为空头筹码的密集分布区域，如果此位置不能向上突破，油价恐继续回落。

美国原油 WTI Crude Oil——4小时图

图片来源：CMC Markets

英国通胀飙至十年来最高水平！英国央行加息预期升温！

昨日英国公布10月CPI年率和月率，年率录得同比增长4.2%，比英国的2%的通胀目标高出1倍，高于市场预期值3.9%和前值的3.1%。月率录得1.1%，高于市场预期值的0.8%和前值0.3%。

通胀数据的飙升主要来自于能源价格的上涨，10月的电力、天然气和其他燃料价格上涨23%，并且芯片短缺和新冠疫情引发的汽车供应紧缺问题，直接导致二手车价格也出现了飙涨，二手车和能源价格直接使通胀飙升。

10月核心CPI年率录得3.4%，高于市场预期的3.1%和2.9%，反映出除了食品和能源价格外，英国全国的物价水平集体上涨。

在此背景下，市场开始押注英国央行或将在12月进行加息，成为首个加息的欧美央行，英镑兑美元也随着出现强势反弹，从日低1.3396反弹至高点1.3496，最终收于1.3490。

值得注意的是，英镑兑美元目前从日线级别仍处于下跌趋势之中，因此并不能以此判断英镑将进行反转，在指标上，MACD指标有形成金叉的迹象，并且在受重新点燃的加息预期下，英镑可能会出现短期的反弹。但美元指数的强势将限制英镑的涨幅，因为美国的通胀也录得30年高位，同样具有加息预期。所以英镑恐维持低位的震荡行情。

投资者需要留意上方的关键阻力1.36一线，如果此位置不能成功向上突破，英镑将承压回落

英镑兑美元GBPUSD——日线图

图片来源：CMC Markets



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