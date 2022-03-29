一季度总结：3月大起大落的原油在后市该如何看待？不能忽视加息带来的影响！

三月收官，原油价格经历了大起大落，美国WTI原油目前价格仍活跃在100美元上方。

地缘政治冲突在3月持续发酵，西方对俄进行了猛烈的制裁，但俄乌双方会谈屡次传出进展的消息不断扰动市场，油价在3月初冲高后显得相对不稳定，其多头趋势的持续性并不良好。

供应的担忧情绪在周一实现了一定程度的缓和，这是由于俄乌双方谈判传达出停火的意愿，以及美国方面与其他同盟国商讨进一步释放原油战略储备，油价出现了单日暴跌逾8%的表现。美国原油当前在104附近获得支撑（3月29日）。

油价是否还有创新高的可能？

俄乌双方的谈判仍旧是短期扰动油价的关键性因素，因此，投资者需密切关注双方谈判的进展。而从供应端的角度来看，欧佩克+在周四将召开部长级会议，目前他们认为仍没有必要调整现有40万桶/日的增产计划，市场普遍认为5月将继续维持原增产计划。阿联酋能源大臣也在周一的一个迪拜会议中表示：“如果市场供需平衡，而且资源在市场上，将不会再增加资源。”

许多成员国在过去几个月仍然出现未完全履行增产计划的现象，全球由于经济开放使需求反弹，因此目前供应压力犹存，现阶段油价仍有多头基本面支撑。

美国WTI原油 —— 日线图

图片来源：CMC Markets （3月29日）

从图形上看，WTI原油仍然运行于日线级别的上行轨道中，在104这一点位获得支撑。投资者需留意104，100两个重要支撑关口，若价格能持续维稳在这两个点位之上，多头整体占优。

原油在过往美联储加息周期的表现如何？

以美国WTI原油为例，从以下多图可看出，除1983 – 1984的加息周期以外，其他五次加息周期油价基本呈现震荡上行的趋势。

从价格表现的规律上来看，除了2004 – 2006年的加息周期以外，其他4次加息周期中，油价均在加息前呈现连续的下跌趋势。而1980年代油价整体呈现连续的下跌行情，但在这之前，油价在整个1970年代出现了长达10年的牛市行情，在1979 – 1980年价格出现翻倍。

从通胀背景上看，当前的美国通胀与1980年代相似，1970年代中东战争造成了前所未有的原油供应担忧，而美国因越南战争大量超发货币维持军费开支。这与当前的美国内部环境一样，即疫情期间大量引发货币，俄乌战争引发原油供应担忧。价格表现规律上也有相似现象，油价自2020年4月触底后一路反弹，走出了长达两年的牛市行情。而1980年代，油价也在加息周期前持续走高，随后连续走低。

因此，本轮油价或有复制1980年代的表现。

从战争的持续周期来看，目前双方致力于和谈停火的意愿较大。而以美国为首的北约仍然致力于延长战事。虽然局势仍然面临不明朗，但预计战事持续的时间有限。

因此，战事引发的原油供应担忧在今年或很难一直持续下去。而另一个因素，即欧佩克+的产量问题上。由于多个产油国在此前因疫情，地缘政治冲突等问题难以完全履行增产计划，导致欧佩克+在增加产量上表现谨慎。但预计下半年，随着战事影响的减退，疫情的影响消退，需求强劲反弹，欧佩克+料将增加产量。届时会缓解原油的供应担忧。油价在2022年或难以出现持续一整年的牛市行情。

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