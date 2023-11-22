英伟达Q3业绩强劲，股价不涨反跌，500美元是终点？

英伟达第三季度报告业绩

英伟达于11月22日盘后发布24财年第三季度业绩，其中营收为181.2亿美元，同比增长206%，远高预期的162亿美元。GAAP毛利率为74%，高于指引的71.5%。经调整后净利润为100.2亿美元，同比增长588%。

该公司的数据中心收入 145.1亿美元，同比增长 279%，超过预期的 129.7亿美元。 英伟达表示，数据中心收入的一半来自亚马逊等云基础设施提供商，另一半来自消费者互联网实体和大公司。

游戏业务收入28.6亿美元，同比增长81%，高于预期的26.8亿美元。

管理层对下一个季度的指引

英伟达预计在第四季度收入将达到200亿美元，同比增长预计在230%。GAAP毛利率预计在75.5%。由于对华的芯片新规限制，管理层预计第四季度收入在该地区将大幅下降，目前还无法评估政策带来的影响程度，英伟达在中国地区的数据中心收入占总体的20% - 25%。但也相信在其他地区的强劲增长将抵消在华销售的下降。目前正与中东和中国的一些客户合作，以获得美国政府销售高性能产品的许可。

财报对股价的表现

英伟达在11月21日收盘下跌0.92%，未能站稳500美元的整数关口。在财报发布后盘后下跌1.73%，为490.8美元。虽然三季报成绩仍然亮眼，但自11月以来英伟达股价从低点上涨25%，已经对财报的乐观预期进行了消化。而股价持续向上的动力需要英伟达持续向市场交出超预期的财报，但芯片新规对第四季度收入的负面影响或是市场接下来考虑的事，在其他地区的收入能否弥补在华的损失也是未知数。英伟达股价在今年已经上涨240%，这得益于人工智能的突然爆火，以及前三个季度好于预期的宏观经济。不同于强劲的第三季度的经济数据，第四季度宏观数据均出现放缓，疲软的前景可能在现阶段对股价形成拖累。



英伟达股价持续延5日均线缩量上涨，在过去的几个交易日涨幅略有放缓，昨日成交量小幅放量，股价高位承压，意味着当前水平卖盘力量变大。今日低开后若不能回到5日均线之上或意味着调整的可能。

英伟达 （NVDA） —— 日线图来源：Investing.com，CMC Markets（11月22日）



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