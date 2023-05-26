半导体助推纳指续创去年8月以来高点，6月的美股是否值得期待？

5月即将进入尾声，美国三大股指表现存在明显差异。由于科技股好于预期的业绩和指引带动纳斯达克指数持续上涨创去年8月以来的高点。相反，道琼斯指数受债务违约的担忧持续走弱，创今年3月29日以来的新低。标普500指数整体维持震荡格局。

5月25日，芯片龙头英伟达开盘一度触及历史新高的394.8美元，涨幅近29%，最终收涨24.4%，报379.8美元，单日成交额达591亿美元，占美股半导体板块单日成交额的近60%（1018亿美元）。超威半导体昨日股价也迎来了自2022年3月30日以来的新高，收涨11.16%，报120.35美元，单日成交额为129亿美元。台积电收涨12%，报100.95美元，单日成交额60.79亿美元。这三只股票昨日的成交额占整个板块的77%。



英伟达 NVDA —— 日线图

来源：Tradingview, CMC Markets（5月26日）



超威半导体 AMD —— 日线图

来源：Tradingview, CMC Markets（5月26日）



台积电 TSM —— 日线图

来源：Tradingview, CMC Markets（5月26日）

芯片股的大涨体现出AI行情在3月率先进行预期炒作，随后在超出市场预期的财报发布后进行了业绩兑现，接下来市场关注的焦点在于AI产品端的落地。目前股价已经在高位进行放量，短线追高盈亏比的规划难度较高，不排除出现短期获利盘的出现。

市场进入到6月后，投资者关注的焦点在于6月2日的非农报告数据，以及6月13日的通胀数据。目前对于6月是否暂停加息还没有明确的定论，美联储内部也存在一定的分歧。因此，我们可能需要考到有力的证据证明劳动力市场开始降温，通胀继续有效回落才行。

虽然纳指进入到了技术性的超买区间，但考虑到当前价格仍处于5日均线之上，在下周五的非农报告出来前可能难以定论其高点在哪。投资者目前仍需要耐心等待接下来的价格行为。





纳斯达克100指数 NDAQ Cash—— 日线图

来源：CMC Markets

道琼斯指数昨日触及我们昨天提到的重要支撑32600附近后反弹，不排除此处存在一定的修复反弹。目前价格延5日线下跌，可关注5日均线阻力33000附近。若进一步反弹或挑战33500附近。



道琼斯工业指数 DJI Cash —— 日线图

来源：CMC Markets

我们此前的观点为，暂停加息意味着股指见顶，若接下来6月的劳动力市场数据出现放缓，以及通胀进一步回落，或证明经济出现降温，美联储有理由在6月做出暂停加息的举措。这对于股指是利空。反之，失业率继续维持在3.4%甚至更低，通胀仍具有粘性，道指的多头反弹或将是有力度的，纳指或继续创高。



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