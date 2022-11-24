美联储纪要：放慢加息步伐，更高的终端利率。美股收涨两日

美联储11月的会议纪要指出，大多数联储委员会成员同意，可能很快就会适当放慢升息步伐。与会者强调，围绕政策收紧对经济活动和通胀影响的滞后性和影响程度的不确定性，支持放缓加息步伐，这将使与会者能够更好地评估经济在实现委员会物价稳定和最大就业目标方面的进展。

FOMC与会者呼应了11月利率会议后声明中的措辞，认为利率水平、货币政策影响经济活动的滞后程度以及即将出炉的数据都将是委员会考虑货币政策未来路径时的重要因素。尽管多位与会者指出，他们对最终利率的估计将略高于他们此前的预期，但一些与会者注意到，过度紧缩的风险有所增加。

美联储工作人员对经济增长的预测比9月份更弱，工作人员预计2024年和2025年的经济增长将低于潜在水平，失业率将在2024年至2025年期间保持高于工作人员估计的自然比率。与会者认为，在当前高通胀环境下，一段时间的增长低于潜在水平是可取的，许多与会者强调，较低的人员流失率和工资增长放缓是劳动力市场可能转向更好平衡的初步迹象。与会者都认为，增长前景的风险偏向下行。而美联储工作人员认为，未来一年出现衰退的可能性几乎与低于潜在增长的基线预测一样大。

FOMC与会者再次强调通胀处在不可接受的高水平，并一致认为，11月会议上公布的近期通胀数据"几乎没有显示通胀压力正在减弱的迹象"。此外，一些与会者强调，目前的工资增长速度与委员会的通货膨胀目标不一致。然而，几位与会者指出，有迹象表明工资增长正在放缓，最近几个月新租赁租金的增长速度有所放缓。尽管与会者指出，这种放缓需要时间才能传导到个人消费支出(PCE)住房通胀。几名与会者在其商业联系报告摘要中指出，虽然一些公司继续能够将较高的成本转嫁给消费者，但其他公司最近在行使定价权方面遇到了更大的困难。

纳斯达克昨日上涨1.35%，连续两日录得上涨。在美联储纪要发布后，纳指盘中迅速拉升，主要是对纪要中出现的放缓加息的积极反馈。而在纪要发布后，2年期和10年期美债收益率倒挂程度进一步扩大至近-80点，创1981年以来最大倒挂程度。

正如美联储的工作人员而言，未来一年经济衰退的可能性与经济增长低于潜在水平的可能性一样大。而从过往历史来看，在出现倒挂后美国经济基本都陷入衰退。而目前市场还没有对经济将低于潜在水平进行反馈，仍在消化放缓加息的预期过程中。

纳斯达克指数期货在11月15日触及12000附近回落后连续四日收阴，在经历两日的连续反弹后价格来到11870。该水平处于下行趋势线压力位，由于今日为美国感恩节，美股休市一周，需关注周五价格能否二次上行突破12000。若突破或短期进一步延续，但空间有限。若失败价格或重回下行通道并跌至10600。

纳斯达克指数 NDAQ —— 日线图来源：CMC Markets（11月24日）

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