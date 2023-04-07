非农公布前黄金小幅收跌守住2000关口，下周能否续创新高？

本周现货黄金在周三创出自去年3月以来的高点2032.3美元/盎司后，在当日收十字星。由于周五为耶稣受难日，现货黄金休市一日，投资者为避免美国非农数据以及周末的不确定性采取了短线获利了结，促使在周四金价小幅下跌，日低跌至2001美元，收盘报2007.8美元/盎司。

本周二公布的2月工厂订单环比录得-0.7%，不及预期-0.5%；以及2月JOLTS职位空缺相较于上月有所缩减，在数据公布后助推黄金向上突破2000关口。在周三公布的美国3月ADP就业人数、ISM非制造业指数均出现不及预期回落。反映出劳动力市场需求正在下降，经济降温。

导致美元持续走软助推黄金走高。从目前市场对3月非农的预期来看，失业率预计维持在3.6%不变，非农新增就业人数预计增加24万人，上个月为31.1万人。时薪增速预计将同比放缓至4.3%，前值为4.6%，反映出持续减弱的工资压力。

虽然3月出现部分地区小银行倒闭引发员工失业，但可能并不会对本月的就业报告产生重大影响，对于公司破产引发的失业通常不会实时纪录，信贷紧缩带来的对劳动力市场的拖累可能需要更长的时间才能在数据中显现出来。

从目前来看，金融市场对于数据的反馈从去年的“坏数据即是好消息”过渡到“坏数据即是坏消息”。因此，投资者需要关注失业率数据是否出现超预期上涨超过3.6%的情况，以及新增就业和时薪增速低于预期水平。若出现该情况，即反映劳动力市场走软，对美元指数和股指形成拖累，黄金或进一步上涨。

若出现数据符合预期或略好于预期的情况，即反映当前劳动力市场仍处于高位。而近期反弹的能源价格或使下周公布的通胀数据降速放慢，美联储在5月加息25个基点的概率或升高，从而支撑美元反弹，股市上涨，对黄金形成压力。

技术分析

现货黄金在上周二向上突破了三角震荡收敛区间，在后续两个交易日收阴但目前仍处于5日均线之上。若出现调整可参考1800 – 2032美元上行区间23.6%斐波那契回档位的1979美元，该位置也为此前突破的三角区间的支撑处。

现货黄金 XAU/USD —— 日线图（4月7日）来源：CMC Markets

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