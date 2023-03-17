美股集体止跌收涨，纳指创2月最大涨幅，反弹将至？

昨日美股盘中先抑后扬，欧洲央行昨日继续加息50个基点，在会议中表明欧洲银行业具有韧性，但并没有在会后提供进一步的政策指引，只强调了通胀仍将在高水平维持一段时间。由于会议并没有出现任何的鸽派转向，导致欧洲股市迅速下跌，美股低开。然而在美股尾盘时段，华尔街多家大型银行向第一共和银行存款300亿美元，提振了市场信心，促使美国三大股指迅速拉涨，其中纳斯达克指数涨2.48%，标普500指数涨1.76%，道琼斯指数涨1.17%。

从目前来看，对于美国银行业的恐慌担忧在政府、美联储、华尔街的大行的一系列救助措施下暂时得以消退。美联储在3月加息的幅度由此前市场预期的50个点下降至25个点，短期对于市场是利好。

美国地区银行业出现暴雷可能是美联储事先所预料到的，我们简单梳理一下过去两年的政策走向：



2020：美联储天量放水

2021：大量储蓄投资了美债和MBS，为防止流动性危机，2021年7月美联储推出常备回购流动性便利（SRF）最大规模5000亿，对美债，机构债，MBS进行每日隔夜回购操作，拆借利率为0.25%，国债收益率平均在1.7%。该操作是美联储为机构推出的定心丸。

2021：鲍威尔全年强调通胀是暂时的，在12月之前市场一直预期美联储可能在2022年6月开始加息。直至12月突然改口，并向市场放出3月加息的信号。

2022：激进加息并缩表，下半年连续4次加息75个基点。国债持续被抛售，收益率持续走高。

2023：通胀顽固，1月劳动力市场，通胀数据强劲（收割力度还不够），资产价格还在高位（欧美股市），国债一直被减持抛售。鲍威尔持续释放鹰派言论（继续收割），最近的一次在国会听证会上。

硅谷银行等地区小银行暴雷，股市暴跌，国债价格上涨，收益率大幅下跌（买家增多，美联储的目的），地区小行业股价暴跌，随后被注入资本抄底（大鱼吃小鱼）。

美联储和财政部下场救市 （ FDIC, BTFP），市场恐慌情绪得以缓解，短期金融系统风险担忧被消除，美联储有理由可以继续加息（继续收割）。

所以，从现阶段而言，美国股指或将维持短期的反弹，但这并不意味着在短期恐慌情绪缓解后市场将走牛市，韭菜毕竟是一波一波的割。

技术分析

道指连续4天未跌破31500，该位置或为近期波段的低点。价格或呈现一定的反弹，第一阻力关注32600附近，若进一步突破或反弹至33000。

道琼斯工业指数 DJI Cash —— 日线图（3月17日）来源：CMC Markets

点击查看大图

纳指昨日大幅上涨并重新回到颈线上方，MACD指标再次出现金叉，在短期风险偏好回暖的情况下价格或进一步呈现反弹至13000。

纳斯达克100指数 NDAQ Cash —— 日线图（3月17日）来源：CMC Markets

点击查看大图

标普500指数在3800上方获得明显支撑，指数或进一步呈现反弹至4080。

标普500指数 SPX 500 Cash —— 日线图(3月17日)来源: CMC Markets

点击查看大图



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.