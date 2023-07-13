纳指续创新高后我们该做些什么？

昨晚美国公布的6月CPI数据超预期回落，CME的FED Watch预计美联储在9月暂停加息预期的升至80%以上，而7月加息25个基点的概率仍在90%以上。市场短期消化美联储在通胀下滑的背景下将结束加息周期的利好，促使纳斯达克100指数续2022年1月以来新高。

从目前的日线形态来看，纳指100向上突破了阻力15280附近，目前需等待一个突破后的回踩支撑确认，形态上偏多头，若回踩支撑有效不排除进一步上探至上行通道阻力15780附近。





纳斯达克100 NDAQ 100 Cash —— 日线图

来源：CMC Markets（7月13日）

而从当下的市场逻辑来看，我们屡次提到的加息预期=利好。在6月中的美联储利率会议上，鲍威尔在暂停加息后给予市场进一步加息的预期，导致美股在盘中瞬间转涨并不断走出新高。而到了如今这个阶段，我们看到了在6月美联储会议纪要中官员提到的非农数据存在夸大劳动力市场的可能性。其次就是6月的总体CPI降至3%，核心CPI跌破5%，均超预期。这意味着鲍威尔在新闻发布会中提到了再加息50个基点的条件可能不成立。因此，笔者认为7月的会议或是本轮加息周期中的最后一次加息。

在此逻辑上，对美股形成抛压的条件是鲍威尔在7月的利率会议中可能会进行措辞上的变化，即“进一步的多次加息”调整为“我们可能接近加息周期的终点”。若出现这样的措辞变化可能导致美股在8月失去上行动力。

考虑到现阶段可能不存在重大的事件催化，多数美股科技股财报在7月下旬披露。因此，预计指数并不会出现大的调整，整体形态或维持震荡偏多头的格局，这则意味着左侧低吸比右侧追高的胜率更高。下方支撑：15100





纳斯达克100 NDAQ 100 Cash —— 1小时图

来源：CMC Markets（7月13日）



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.