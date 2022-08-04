今日市场展望： 纳指多头谨防技术面修复，原油关注90附近的支撑，恒指或筑“三重底”。

纳 斯达克指数 NDAQ

纳指美联储加息落地后持续攀升，自12000附近上涨超千点，当前价格来到13200附近。而现在，多头投资者需冷静思考一下以下几个因素。美股的这波反弹逻辑：

早在7月初市场开始预期美联储将在7月会议加息75bps，加息符合预期意味着利空出尽

美国多项经济指标在7月表现不佳

鲍威尔声明9月可能加息50bps或75bps。

但需要留意以下因素会制约多头：

美国当前的经济呈现放缓但并没有陷入衰退，失业率仍维持在低位。7月制造业和服务业PMI显示疲软，服务业PMI跌破50陷入收缩区间，而7月ISM非制造业PMI超预期回升至56.7。因此，市场对经济衰退的定价略显过早。

目前9月加息50bps和75bps的预期相差不大（57% vs 43%），美联储表示不再提供前瞻性指引，因此仍面临不确定风险

纳斯达克100指数 NDAQ —— 日线图

来源：CMC Markets

纳指日线结构仍处在震荡下行的通道中，通道上轨压力为13300 – 13350附近。若价格不能成功突破该阻力或承压下挫。

下方第一支撑关注12650，若失守则关注12000。

日线RSI指标多头呈现超买，暗示潜在的回落概率

美国WTI原油 Crude Oil WTI

昨日美国WTI原油受美国库存的大幅超预期表现承压下挫，目前价格运行于92.4附近。

当前影响价格的因素：

随着美联储的连续加息，经济活动放缓，能源消耗减少，库存增多。

美国释放原油战略储备

但需要考虑：

欧佩克+在昨日的会议仅计划在9月增产10万桶/日，远低于前几个月。反映出欧佩克+对需求的担忧，谨慎评估市场。

在欧佩克此次举动对缓解当前的供应短缺的作用不大，因此油价仍面临支撑。

现阶段价格仍面临反复的局面

美国WTI原油 Crude oil WTI —— 日线图

来源：CMC Markets

WTI原油从趋势上看处于震荡下跌趋势，当前下方需关注90的整数关口支撑，若跌破该位置价格或面临进一步下行。

MACD指标在0轴下方再次出现背离，目前空头仍占优

本周后两个交易日需关注油价是否能站稳在90上方，若能企稳，有望挑战趋势线压力97附近。

香港恒生指数 HSI

中国股市自5月以来与美股走势呈现分化趋势。恒生指数自6月底以来从22600的高点持续回落，当前价格来到20,000附近。

近期中概股受美国监管扰动、以及经济复苏放缓持续重挫，拖累了恒生指数。

中概股“双重主要上市“或为未来主流，以避免美国金融监管的制约，长期向好。

近期受地缘冲突扰动加速下挫，但昨日略有缓和，风向情绪或将回暖。

香港恒生指数 HSI —— 日线图

来源：CMC Markets

恒生指数继昨日触底反弹后，今日继续延续反弹趋势，价格在19500获得支撑，形态上呈现三重底。考虑到近期中美股市分化，美股若出现回落，外资或重新流入恒指。

RSI指标呈现拐头趋势，空头动能或有衰竭

价格或重新反弹至22600，呈现底部震荡趋势。



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