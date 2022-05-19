今日市场展望：美股暴跌或有进一步向下破位风险，原油震荡回调或进一步前行，黄金关注关键支撑

周三， 美股全线受挫，纳指盘中跌超5%，标普500指数跌逾4%。美联储官员昨日再次发言扰动市场。芝加哥联储主席埃文斯发言表示劳动力市场充满活力，控制通胀是第一要务。费城联储主席哈克表示，经济存在负增长的风险，但能承受住金融状况的适度、有条不紊的紧缩，并不担心经济深度衰退。必须降低需求，但目标是不要让其陷入衰退。美国当前的失业率已经处在历史低位水平，需求火热，因此面临着工资-价格螺旋上升的压力，然而职业空缺率处于历史高位。现在的情形就是，美国的就业市场能招到人的就业火爆，招不到人的岗位提高薪资也没用，例如工人就业。因此现在即使通过高薪资也很难解决这方面的需求。而现在美联储需要为劳动力市场需求降温从而稳定工资上涨，控制通胀压力。

美联储哈克还提到，在6月和7月的加息之后，加息步伐将是有节制的。这就等于告诉我们，6、7月大概率加息50个基点，预计通胀将会进一步回落，美联储可在年内剩下的会议中适度放缓节奏。因此，美股能迎来转机或需等到7月后。现阶段虽然加息50个基点为市场明牌，但由于距现在仍有一段时间，中间存在高度不确定性，在落地之前市场情绪都较为谨慎。

纳指再次失守12000关口，在到达周一给出的第一目标价12530后迅速转跌，回吐三日所有反弹，从目前市场情绪来看短线投机套利情绪较重，市场信心较差，因此反弹通常不可持续，从图形来看，纳指有进一步向下破位风险。4小时趋势上形成明显的震荡下行结构，目前市场在测试双底，本周需关注接下来两个交易日是否能阳包阴。

纳斯达克指数 NDAQ —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

美国WTI原油周一向上突破关键阻力位110后，价格进一步延续至一周高点115.12美元/桶，虽然周二，周三均录得收阴，但属于正常回落，目前价格只需再次成功站稳110或将进一步打开上行空间。

4小时处于震荡上行通道中，整体上行结构未变，通道上方阻力为116附近，若成功破位，价格将进一步挑战3月24日高点118.6附近。

美国原油 Crude Oil WTI —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

黄金的趋势逻辑在周二的报告中有分析过，感兴趣的朋友可参考： 黄金节节败退，价格见底了么？年内或跌至 1600附近。 从当前的趋势来看，黄金在低位弱势盘整，暂时没有明显趋势。当前黄金关注上方短期趋势线阻力位1825附近，然后是1840。黄金只有在突破这两个价格才有短期筑底反弹的可能性。如若不行，价格恐进一步向下测试1780。

黄金兑美元 XAUUSD —— 4小时图

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