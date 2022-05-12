今日市场展望：通胀回落不及预期，黄金、原油或将企稳上行，纳指关注12000

周三，美国劳工统计局公布4月CPI数据，美国4月CPI同比上涨8.3%，较上月8.5%的增幅有所回落，但高于市场预期的8.1%；CPI环比上涨0.3%，较上月1.2%有较多回落，仍高于市场预期的0.2%。

4月核心CPI同比上涨6.2%，较上月6.5%的涨幅有所回落，但高于预期的6%；核心CPI环比增长0.6%，较上月0.3%的增幅有所扩大，也高于市场预期的0.4%。

在各类分项环比变化上，4月能源价格指数-2.7%（3月+11%），汽油价格-6.1%（3月+18.3%），新车+1.1%（3月+0.2%），二手车-0.4%（3月-3.8%），食品价格+0.9%（3月+1%），业主等价租金+0.5%（3月为0.4%）。

家庭食品价格指数同比上涨 10.8%， 为1980 年 11 月以来最大涨幅。肉类、家禽、鱼类和蛋类指数同比增长 14.3%，是自 1979 年 5 月以来的最大增幅。

4月能源价格指数同比上涨了 30.3%。所有主要的能源成分指数均同比增长。汽油指数上涨 43.6%，燃料油指数上涨80.5%，能源服务指数上涨13.7%，电力指数上涨 11.0%，公用（管道）天然气指数上涨22.7%。

图片来源：U.S. Bureau of Labor Statistics

数据的好坏参半使投资者对4月通胀明显回落这一说法感到谨慎，美联储将持续保持强硬的鹰派姿态。

在通胀数据公布后，美国三大股指盘中转跌，美国10年期国债收益率破3%，随后回落至该水平线下方。

昨日美联储官员重申抑制通胀的决心，亚特兰大联储主席博斯蒂克重申，美联储将采取行动遏制通胀，如果通胀持续，他将支持在利率上采取更多行动，不排除未来会出现加息75个基点的举措。

“鹰王”圣路易斯联储主席布拉德表示，通胀的范围变得更广更持久了，美联储必须让利率高于中性才能让物价下降，但“基本情况”不包括加息75个基点，年底前联邦基金利率的目标应该在3.5%左右。

作为美联储最激进的鹰派人士布拉德，却对一次性加息75个基点持保留态度。从目前的CME的FED Watch的数据来看，6月加息75个基点的概率仅为10%左右。目前大部分官员都支持在未来的两次会议加息50个基点。由此可见，目前美股正在消化最激进的市场预期，受到了加息75bp言论的影响。

10年期美债收益率在3%附近遇到了较为明显的压力，技术指标上开始出现了明显的背离迹象，日线级别RSI指标和MACD指标均出现高位的背离死叉现象，预计收益率将出现进一步回落的可能性，而回落的第一目标可参考斐波那契38.2%回撤位2.62%附近。

10年期美债收益率

图片来源：Tradingview

如若美债收益率出现向下的回落，这会一定程度上减缓美股的下跌。昨日纳指在反弹至日高12553.11后，价格迅速转跌，最终失守12000整数关口。当前需留意价格在接下来的一到两个交易日能否重新收复该关口，从而判断是实质性跌破技术支撑还是短期刺破。如果守住12000，上方目标参考：13000

纳斯达克指数 NDAQ ——日线图

图片来源：CMC Markets

金价昨日表现相对亮眼，在触及日低1832.1后迅速反弹，目前已收复1850关口。昨日回落的区域为先前三角震荡区间的下方趋势线的支撑区域。好坏参半的通胀数据暂时打消了通胀明显回落的预期，因此，此前大幅下跌的黄金或将重获投资者的青睐。黄金上方的目标价：1877，1890，1915。

黄金兑美元 Gold —— 日线图

图片来源：CMC Markets

根据昨日的EIA月度原油报告中显示，美国至5月6日当周EIA原油库存意外录得增加848.7万桶；EIA战略石油储备库存录得减少699.1万桶，为1982年8月20日当周以来最大降幅；美国国内原油产量减少10万桶至1180万桶/日，为自1月以来首次下降。该消息刺激了油价昨日的大幅反弹。目前原油投资者在等待本周欧盟是否就俄石油禁运达成协议。

油价近期波动并不稳定，自3月创130高点以来陷入了长达两个月的震荡趋势。从图形上看，多头需攻克110的阻力位，才能获得进一步的上行动能，到达118 – 120的价格。MACD指标并未出现明显的拐头信号，投资者可等待明显的信号再择机布局。

美国原油 Crude Oil WTI —— 日线图

图片来源: CMC Markets



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