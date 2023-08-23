美股指数的下跌是否告一段落，英伟达财报能否助推股价续创新高？

本周美国三大股指止跌回升，其中纳斯达克100在过去的两个交易日走高，昨日纳指100一度回升至15000之上，主要因英伟达股价在盘前大涨创历史新高，带动其他科技龙头股票拉动指数上升。但在开盘后一度回落，拖累大盘。



但从纳指100的整体趋势来看，目前价格仍处于上升通道之中，价格在上周五回落至斐波那契23.6%后止跌反弹，纳指100期货今日亚盘表现呈向上之势。MACD有收敛形成背离之势，因此，若英伟达业绩报告符合或超过市场预期，并且三季度指引积极，或推动大盘指数继续走高。





纳斯达克100 （NDAQ 100 Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（8月23日）

道指本周前两个交易日走弱，但暂守在上升趋势线支撑区域。今日可观察指数是否能形成阳线反包，若能回到5日均线之上或推动道指出现一定程度的反弹。





道琼斯指数（DJI Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（8月23日）

标普500指数在4320附近止跌，或在此处形成阶段性底部，但目前仍处于下跌趋势线的压制。若指数能实现阳线反包突破4430，或支持标普500指数进一步挑战7月下旬前高4600附近。



标普500指数 (SPX500 Cash) —— 日线图

来源：CMC Markets（8月23日）

美股科技龙头均止跌回暖

英伟达将于8月23日盘后发布财报，市场普遍乐观预期在人工智能大热的第二季度，其大规模的芯片销售将使第二季度达到创纪录的增长。对于第二季度，市场预期营收为110.86亿美元，同比增长65.5%，其中数据中心收入预计将达到 77.8 亿美元，贡献大部分增长，其中游戏收入预计将达到 24 亿美元。预计EPS为1.74 美元。



从英伟达的股价来看，自7月下旬以来股价呈现高位缩量横盘，随后缩量下跌。但自8月中旬开始股价逐步放量，其中8月14日成交量明显放大，股价收出饱满阳线，因此可判断此处有较强买盘，随后我们看到股价出现三日缩量调整后继续放量拉升。昨日明显放量但股价收阴，因此可判定上方拥有大量的卖盘，或存在借财报预期获利回吐的可能。今日盘后可能出现的情况就是，若业绩和前瞻指引均利好，股价呈现放量或进一步突破前高。但若此处缩量盘整，不排除出现向下回落的可能性。



英伟达（NVDA）——日线图

来源：Investing.com，CMC Markets（8月23日）

苹果股价近期止跌企稳，我们可以看到苹果股价曾在5月5日放量跳空突破170，随后股价缩量横盘反复运行于170之上。可判断此处为多头筹码密集区域。在8月苹果放量下跌后，股价在8月18日回落至170附近后企稳并探底回升，成交量呈现放大。但从目前的价格走势来看，本周前两个交易日出现明显缩量，股价小幅度反弹。不排除此处陷入反复的支撑确认。整体策略可以170为防守进行反弹博弈。



苹果（AAPL）——日线图

来源：Investing.com，CMC Markets（8月23日）



特斯拉股价近期在210附近止跌，此处作为支撑其实有迹可循。我们可以看到今年2月股价曾触及210附近，在2月之前股价始终处于量价齐升的阶段，但在2月中后明显受阻，成交量开始萎缩，因此当时此处为重要阻力。随后在5月中后股价再次出现量价齐升，放量突破了210的阻力，形成了多空分界线。在7月下旬，特斯拉高位放量下跌，随后进入了缩量阴跌，距高位300美元附近跌去近30%，而从8月16日之后，股价开始出现放量，由此可判断此处买方重新介入。



形态上看，特斯拉突破了下降趋势线阻力，若后续成交量持续维持增量，不排除此处迎来二次反弹机遇。





特斯拉（TSLA）——日线图

来源：Investing.com，CMC Markets（8月23日）



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